RTL2: Nach heftiger Zuschauer-Kritik – Sender haut auf den Tisch

Bei diesen Kommentaren kann RTL2 nicht länger still zusehen. Nach heftiger Zuschauer-Kritik macht der Sender erneut deutlich, dass er hinter seinen Stars steht. Eine Neubesetzung kommt trotz der immer lauter werdenden Zweifel nicht in Frage.

Die Dreharbeiten zur RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ sind gerade wieder gestartet. Welche Promis an der inzwischen vierten Staffel teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt. Auf ein bestimmtes Gesicht will der Sender aber auf keinen Fall verzichten.

RTL2: Cathy Hummels moderiert vierte „Kampf der Realitystars“-Staffel

Zum vierten Mal in Folge wird Cathy Hummels in diesem Jahr die Realityshow moderieren. Für die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels ist es die erste eigene TV-Sendung, die sie ganz allein präsentieren darf. Bereits in der ersten Staffel scheint die 34-Jährige eine solch gute Figur gemacht zu haben, dass RTL2 sie noch im selben Jahr als Ersatz für die damals an Corona erkrankte Jana Ina Zarrella bei „Love Island“ einspringen ließ.

Während die Verantwortlichen beim Sender große Cathy-Fans zu sein scheinen und ihr im vergangenen November sogar eine eigene TV-Doku mit dem Titel „Alles auf Anfang“ widmen, wirkt das Publikum weniger begeistert von den Moderationsfähigkeiten der Influencerin.

Cathy Hummels moderiert seit drei Jahren „Kampf der Realitystars“. Foto: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

„Unnatürlich“, „erfordert Talent“ – RTL2 nimmt Cathy Hummels in Schutz

Von Kritikern wird Cathy Hummels als emotionsloser „Moderationsroboter“ bezeichnet. Die Zuschauer empfinden sie als „unnatürlich“ und „einschläfernd“. Freche Sprüche à la Sophia Thomalla kommen bei der RTL2-Moderatorin eher peinlich daher. „Die Personalie Hummels zeigt leider auf deutliche Weise, dass Moderation nun mal ein Ausbildungsberuf ist, der Talent erfordert“, kritisiert ein Facebook-Nutzer. Ein anderer spottet: „Cathy moderiert wie ich in der 7. Klasse eine Präsentation gehalten habe.“ Und nicht nur die Reality-TV-Fans haben genug von Cathy Hummels. Das Branchenmagazin „DWDL“ fordert sogar: „Nehmt ihr die Moderationskarten weg!“

Auf Nachfrage dieser Redaktion beteuert eine Sendersprecherin jedoch, dass Cathy nicht um ihre Position als Moderatorin fürchten muss. RTL2 steht eindeutig hinter ihr und erklärt: „Jeder Moderator und jede Moderatorin hat einen individuellen Moderationsstil. Cathy Hummels moderiert das mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Format ‚Kampf der Realitystars‘ seit der ersten von aktuell vier Staffeln und fühlt den Realitystars in der ‚Stunde der Wahrheit‘ auf den Zahn. Wir freuen uns, Cathy auch in diesem Jahr als Host der Realityshow und als Teil der RTLZWEI-Familie bei uns zu haben.“