RTL2: Nach „Hartz und herzlich“ herrscht bittere Gewissheit

Aktuell dreht RTL2 in Sachen „Hartz und herzlich“ ordentlich auf. Der Sender setzt nicht nur den gesamten Nachmittag auf die Sozial-Doku, sondern zeigt auch dienstags zur besten Sendezeit neue Folgen.

An diesem Dienstagabend (28. Januar) gibt es ein Wiedersehen mit den „Hartz und herzlich“-Protagonisten aus Kassel und Rostock. Doch wie es scheint, kam das RTL2-Programm nicht bei allen so gut an.

RTL2 erleidet bitteren Rückschlag

Der Dienstagabend hatte TV-technisch mal wieder Einiges zu bieten. Der wohl größte Konkurrent war an diesem Abend zweifellos das Dschungelcamp bei RTL. Laut „Quotenmeter“ erreichte der Sender mit 4,14 Millionen Zuschauern den besten Wert der aktuell laufenden Staffel (wir berichteten).

+++ Bittere Ohrfeige für Oliver Pocher! RTL2 ersetzt ihn eiskalt +++

Sat.1 setzte an diesem Abend auf eine Folge „Navy CIS“ zur Primetime, die am Ende rund 1,08 Millionen Zuschauer erreicht hat. Und auch der Film „The Last Witch Hunter“ konnte bei ProSieben noch die Millionenmarke knacken. „Hot oder Schrott – Die Allestester“ konnte um 20.15 Uhr durchschnittlich 0,66 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Werte, von denen RTL2 aktuell nur träumen kann.

RTL2 verliert gegen Konkurrenz

Der erhoffte Erfolg bleibt an diesem Dienstag bedauerlicherweise aus. Die zwei neue Ausgaben von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ und „Hartz und herzlich“ aus Kassel sahen bloß 0,52 und 0,42 Millionen Menschen. Somit sind für RTL2 lediglich 4,5 und 4,1 Prozent Marktanteil drin.

+++ RTL2: Während „Hartes Deutschland“ wird plötzlich ein Warnhinweis eingeblendet +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aktuell immer dienstags ab 21.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.