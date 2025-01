RTL bekommt nach dem Dschungelcamp die eindeutige Nachricht

Langsam, aber sicher nimmt das Dschungelcamp Fahrt auf. An Tag fünf gab es ordentlich Stresspotenzial in der RTL-Sendung: Die Luxusartikel wurden nach zahlreichen Regelverstößen eingesackt, die ersten Lästereien entfachen und der Druck auf die drei Prüflinge ist so groß wie nie.

In den letzten Tagen beherrschte RTL die TV-Quoten ordentlich aufgemischt. Doch konnte der Sender dem Trend der ersten Folgen standhalten? Nach der fünften Ausgabe trudelt die erfreuliche Nachricht ein.

RTL erreicht die Botschaft

RTL hat Grund zu feiern. Am Dienstagabend (28. Januar) erreicht das Dschungelcamp nämlich den besten Wert der laufenden Staffel, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Rund 4,14 Millionen Zuschauer waren im Schnitt ab 20.15 Uhr am Start. Das entspricht einem starken Marktanteil von 16,9 Prozent.

+++ „Hochgradiger Betrug“ im „Dschungelcamp“: Konsequenzen drohen +++

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht es für das Dschungelcamp sogar noch besser aus. 1,64 Millionen Menschen saßen vor den Bildschirmen und verschaffen RTL sage und schreibe 31,6 Prozent Markanteil. Damit gelingt dem Sender etwas, was sonst nur selten vorkommt.

RTL landet Hit mit Dschungelcamp

Tatsächlich kann sich das Dschungelcamp gegen einen Teil des Öffis-Teams durchsetzen. Die ZDF-Show zur Bundestagswahl 2025 „Wie geht’s, Deutschland?“ konnte nur 3,81 Millionen Zuschauer erreichen und liegt somit hinter RTL. Die ARD-Sendung „Die Kanzlei“ hatte die Nase allerdings noch knapp vorne und holte sich mit 4,59 Millionen Zuschauer den Tagessieg beim Gesamtpublikum.

+++ Anna-Carina Woitschack: Nach dem „Dschungelcamp“ ist die Katze aus dem Sack +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.