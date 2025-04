Gewalt in Bürgergeld-Doku: RTL Zwei droht mit Anzeige

Sie gehören zu den bekanntesten, aber auch kontroversesten Paaren der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“: Carola und Stefan aus dem Kölner Problemviertel Kölnberg. Der Hochhauskomplex im Stadtteil Meschenich gilt als sozialer Brennpunkt. Kriminalität und Gewalt sind hier an der Tagesordnung.

Auch zwischen Carola und Stefan krachte es schon. Vor einiger Zeit gar so sehr, dass Gewalt im Spiel war. Die Bürgergeld-Empfängerin trennte sich von ihrem Partner. Nun sind die beiden wieder zusammen. Und auch RTL Zwei begleitet das wieder vereinte Paar, nicht jedoch, ohne bereits im Vorhinein eine klare Grenze zu ziehen.

Gewalt wird in den RTL-Zwei-Bürgergeld-Dokus nicht geduldet

„Trotz der Versöhnung haben wir Stefan klargemacht, dass wir die Dreharbeiten sofort abbrechen und Anzeige erstatten werden, sollte es noch einmal zu Gewaltanwendungen gegen Carola kommen“, heißt es in der Sendung, die RTL Zwei am Dienstag (8. April 2025) ausstrahlt, von dem Sprecher der Sendung.

Und auch Stefan scheint seinen Fehler eingesehen zu haben. „Es ist vieles dumm gelaufen, sagen wir mal so. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns vertragen, und so ist es besser“, so der Arbeitslose. Er bereue, was er getan hat. „Ich bereue es sogar sehr“, sagt der Kölner deutlich. Und an Carola gerichtet: „Es tut mir leid, was ich dir angetan habe, wird auch nicht mehr vorkommen.“

Eine Entschuldigung, die Carola angenommen hat. „Jetzt sind wir natürlich wieder zusammen“, freut sich die Bürgergeld-Empfängerin. Viel mehr hat sich jedoch noch immer nicht getan. Arbeitsscheu sind sowohl Carola als auch ihr Stefan noch immer. „Wir gehen gemeinsam einkaufen, wir genießen den Tag, schauen abends fern, gehen spazieren. Was soll man großartig machen? Die Miete wird bezahlt vom Amt, Nebenkosten werden bezahlt vom Amt. Sie bekommt ihr Geld, ich bekomme mein Geld“, freut sich Stefan bei RTL Zwei.