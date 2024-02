„Genial daneben“ (RTL2) kehrt zurück: Doch damit rechnen Zuschauer nicht!

Das Warten hat ein Ende! Der Sender RTL2 steht mit der 2. Staffel der Kultsendung „Genial daneben“ in den Startlöchern und beschert den Zuschauern schon bald wieder eine ordentliche Portion Lacher. Doch neben der Rückkehr der beliebten Kult-Moderatoren Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning verkündet der Sender noch weitere spannende Neuigkeiten!

RTL2 verkündet stolz, dass die neue Staffel der Comedy-Show bereits ab dem 29. Februar die Bildschirme erobern wird. Ein Termin, den sich Fans rot im Kalender markieren sollten, denn jeden Donnerstag um 20:15 Uhr wird auf RTL2 wieder gerätselt, gelacht und gestaunt!

RTL2: Neue Show für Oliver Pocher

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es diesmal noch mehr Grund zur Freude – ganze zwölf Folgen werden die Zuschauer mit genialen Antworten und schrägen Fragen unterhalten. Das ist doppelt so viel Spaß wie in der Vorjahres-Staffel! Die Quoten sprechen eine klare Sprache: Über sechs Prozent Marktanteil in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten im letzten Jahr verbucht werden. Ein Erfolg, den RTL2 nun gebührend feiert.

Aber das ist noch nicht alles: Der Donnerstagabend wird zum Highlight, denn direkt im Anschluss an „Genial daneben“ wird Oliver Pocher in seiner neuen Show „Ein Haus voller Geld – Such dich reich!“ den Zuschauern die Chance bieten, satte 100.000 Euro zu gewinnen. Doch das ist nicht irgendein Geld – es ist buchstäblich in den eigenen vier Wänden versteckt! Ein nervenzerreißendes Versteckspiel, das die Zuschauer in Atem halten wird.

RTL2: „Genial daneben“ bekommt Zuwachs

Doch das ist noch nicht das Ende der Überraschungen! Constantin Entertainment hat im vergangenen Jahr nicht nur fleißig „Genial daneben“-Folgen produziert, sondern auch eine brandneue Show namens „Genial witzig“.

In dieser Sendung werden prominente Gäste mit ihren besten Witzen das Publikum zum Lachen bringen. Hugo Egon Balder wird erneut die Moderation übernehmen, und auch hier dürfen sich die Zuschauer auf beste Unterhaltung freuen.

Wann genau „Genial witzig“ bei RTL2 zu sehen sein wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Eins ist sicher: Die kommenden Wochen versprechen ein Feuerwerk der Comedy.