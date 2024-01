RTL2-Star nach langer Pause zurück – so dramatisch ist sein Comeback

RTL2-Zuschauer aufgepasst – bei „Berlin – Tag & Nacht“ gibt es allen Grund zur Freude. Rund drei Monate lang mussten die Fans der Daily nun nämlich schon auf Urgestein Lutz Schweigel alias Joe Möller verzichten. Der WG-Vater hatte kurz nach seiner Hochzeit mit Peggy (Katrin Hamann) einen Herzinfarkt erlitten und befand sich seitdem auf Kur.

Wie unser Partner-Portal BERLIN LIVE in einem exklusiven Interview erfahren hat, feiert der gebürtige Naumburger in seiner Rolle nun aber sein TV-Comeback. Dabei dürfen sich die Fans auf so einiges gefasst machen…

RTL2-Fans dürfen sich auf BTN-Comeback freuen

Wie Lutz Schweigel im Gespräch ausplauderte, soll es noch im Januar so weit sein – genauer gesagt am kommenden Freitag (26. Januar). Den Grund für seinen Rückzug nannte er prompt im nächsten Atemzug: „Ich wollte mich einerseits erden, hatte aber auch das ein oder andere Projekt im Kopf. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich einfach mal nur die Seele baumeln lassen möchte.“

Und genau diesen Plan hat der 52-Jährige dann auch durchgezogen. „Klar, habe ich das Drehen auch mal vermisst. Aber da ich die Auszeit unbedingt wollte, habe ich die Zeit ohne Drehs trotzdem als hervorragend empfunden“, stellte Lutz Schweigel klar. Die frisch getankte Energie mag noch vorhanden sein – von der Ruhe während der Drehpause dürfte allerdings jede Spur fehlen.

Lutz Schweigel feiert in seiner Rolle als Joe dramatische Rückkehr

Die Rückkehr zu „Berlin – Tag & Nacht“ scheint nämlich alles andere als entspannt abzulaufen. „Joe kommt nach drei Monaten Kur endlich zurück nach Berlin. In der Zwischenzeit ist allerdings einiges passiert, sodass er sich direkt nach seiner Ankunft in der WG mit dramatischen Ereignissen auseinandersetzen muss“, kündigte Lutz Schweigel bereits vorab an.

Wie gelassen der Laiendarsteller hingegen seine dreimonatige Auszeit verbrachte und welche drei Punkte er dabei auf seiner To-Do-Liste stehen hatte