RTL2: Nach Trauer um „Berlin Tag und Nacht“-Star – jetzt spricht sein Manager

Es war eine Schocknachricht, die am Mittwoch (3. Juli) die Runde machte: RTL2-Star Falko Ochsenknecht ist ganz plötzlich gestorben. Ochsenknecht, der durch seine Rolle in der Soap „Berlin Tag und Nacht“ und als Schlagerstar „Ole ohne Kohle“ am Ballermann hierzulande Berühmtheit erlangte, wurde nur 39 Jahre alt.

Seinen Tod bestätigten Freunde und seine Mutter am Mittwoch gegenüber unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.

Nun meldet sich der Manager des RTL2-Stars zu Wort.

RTL2: Trauer um Ole – sein Manager spricht

Von 2011 bis 2022 war Falko Ochsenknecht fester Bestandteil der Daily-Soap „Berlin Tag und Nacht“, spielte dort den Part des naiven und gutmütigen Ole Peters – der in einem der Handlungsstränge auf Mallorca als Name „Ole ohne Kohle“ ein Star werden wollte. Nun wird der einstige RTL2-Darsteller nicht mehr auf der Bühne stehen. Sein Tod kam überraschend.

Falko Ochsenknecht wurde laut „BERLIN LIVE“ am Montag (1. Juli) von seiner Reinigungsfrau leblos in seiner Wohnung in Berlin gefunden, die Todesursache soll ein plötzlicher Herztod sein.

Selbst sein Manager Melanio Grillenberger wusste davon zunächst nichts. „Wir wussten nichts von Falkos Tod. Das ganze Büro ist unter Schock. Wir waren überrumpelt, als wir die Nachricht gelesen haben“, so der Vertraute des Ballermann-Sängers gegenüber der „Bild“. An die letzten Wochen mit ihm erinnert er sich gut. Falko sei zuletzt sehr strukturiert gewesen.

„Nach meinem Kenntnisstand hatte er gar kein Partyleben mehr. Er hat immer wieder geschworen, dass er keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt. Geraucht hat er, aber ansonsten kein Alkohol“, erzählt Grillenberger weiter.

Seine Fans bekunden im Netz ihr Beileid um den RTL2-Star. „Keine Worte. Ruhe in Frieden, Falko“, „Es ist unfassbar“ oder „Unglaublich, macht’s gut, mein Lieber“, sind nur einige Zeilen im Netz.