RTL Zwei holt „Nightwash“ zurück ins Programm – und zwar schon in Kürze

TV-Hammer bei RTL Zwei!

Die Comedy-Sendung „Nightwash“ feiert ihr TV-Comeback. Der private Sender RTL Zwei nimmt die Show wieder ins Programm auf. Lange müssen sich die Fans auch nicht mehr gedulden. Der Starttermin ist in trockenen Tüchern.

RTL Zwei zeigt „Nightwash“ noch im März

Insgesamt sechs Folgen wird es von „Nightwash“ geben. Die Moderatoren Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani Osan Yaran und Markus Krebs begrüßen wieder bekannte und unbekannte Gesichter der Stand-up-Comedy-Szene.

+++ „Ein Haus voller Geld“ (RTL2) – Oliver Pocher im Schlafzimmer: „So geil war’s hier selten, oder?“ ++++

Die Fans der Sendung müssen auch gar nicht mehr lange warten! Schon am 28. März geht die Sendung an den Start. Zu sehen gibt es die Sendung immer donnerstags um 22.15 Uhr. Die Aufzeichnungstermine fanden dabei am Dienstag, 27.02.2024, Mittwoch, 28.02.2024 und Donnerstag, 29.02.2024 im Eco-Express Waschsalon in Köln-Zollstock statt. Die Gästeliste kann sich sehen lassen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL Zwei: Das sind die Gäste bei „Nightwash“

In der Sendung mit dabei sind unter anderem Maria Clara Groppler, David Kebekus, Tony Bauer und Nico Stank. Der Programmdirektor Malte Kruber begründet das Comeback der Sendung wie folgt: „ ‚NightWash‘ passt zu uns, es gibt neuen Talenten eine Chance, immer unterstützt und anmoderiert von großen, etablierten Comedystars, die man vor dem tollen Erfolg von ‚Genial daneben‘ bei RTL Zwei nicht verortet hat. Jetzt kommen sie zu uns .“

+++ „Hartz und herzlich“: Tränen-Drama bei RTL2 – Kind muss Abschied nehmen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Nightwash“ ab dem 28. März 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen dann auch in der Mediathek bei RTL+.