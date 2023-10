Notfall! RTL Zwei muss „Hartz und herzlich“-Dreh abbrechen

Sie sind zurück. Fünf Jahre nachdem RTL Zwei das erste Mal „Hartz und herzlich“-Episoden in Bitterfeld-Wolfen drehte, ist die Armutssoap nun zurück in Sachsen-Anhalt. Mit dabei ist auch Altenpflegerin Alex.

Und die wurde vom „Hartz und herzlich“-Team gleich an einem für sie nicht ganz so einfachen Tag begleitet. Die 31-Jährige hatte nämlich ihren letzten Tag im Altersheim. Kein leichter Abschied für die junge Frau, die reichlich Geschenke von ihrem ehemaligen Team bekam.

RTL Zwei muss „Hartz und herzlich“-Dreh abbrechen

Doch das Leben geht weiter. Schließlich möchte sie wieder in dem Job arbeiten, den sie auch einst gelernt hat. Alex ist nämlich staatlich anerkannte Hauswirtschaft- und Familienpflegerin. Schon in der ersten Staffel in Bitterfeld machte sie diesen Job. Nun soll der nächste Versuch gestartet werden. Knapp 1.400 Euro wird die 31-Jährige nun verdienen.

Und so hat es gleich einer ihrer ersten Einsätze als mobile Betreuungskraft in sich. Eigentlich sollte es nur ein Routinebesuch bei einer älteren Dame, doch plötzlich sollte alles anders kommen als gedacht. Ein Notfall zwingt die 31-Jährige dazu, die Dreharbeiten abzubrechen.

„Wir hören jetzt erstmal auf“

„Wir hören jetzt erstmal auf, ich musste einen Krankenwagen rufen. Der Krankenwagen kommt jetzt von außerhalb demnächst. Sozusagen erstmal Abbruch, weil ich nicht weiß, wann es hier weitergeht“, wird die junge Frau deutlich.

Und so sieht der Zuschauer nur noch, wie der Krankenwagen heran rauscht. Kurze Zeit später sorgt RTL Zwei für Aufklärung. Der Rettungswagen brachte die Dame ins Krankenhaus. „Fünfter Schlaganfall für die Patientin“, erklärt Alex den Grund für den Noteinsatz, „es ist nicht jeder Arbeitstag so dramatisch, nein. Aber das war schon, sage ich mal, das Highlight. Macht man ja nicht jeden Tag.“

Zum Glück. Die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ zeigt RTL Zwei dienstags um 21. 15 Uhr. Die Folgen sind vorab bei RTL Plus abrufbar.