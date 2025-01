RTL2-Protagonist verherrlicht Gewalt gegen Polizei: „Normal gibt’s da nen Ellenbogen“

Schon beim Titel der neuen RTL-Zwei-Show „Aggressives Deutschland“ hätte man ahnen können, was da auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zukommen wird. Schließlich hatten Sendungen wie „Armes Deutschland“, „Armes Deutschland – deine Kinder“ oder „Hartes Deutschland“ schon gezeigt, dass der Sender keine Scheu davor hat, an die Grenze des Zumutbaren zu gehen. Und manchmal auch darüber hinaus.

Ein Mut, den RTL Zwei nun auch bei „Aggressives Deutschland“ zeigt. Hier porträtiert der Sender Menschen, die sich „auf Aggressionskurs“ befänden, wie es in der Sendung so treffend heißt. Einer von ihnen ist der Kölner Paul. Der 23-Jährige hat schon einige Anzeigen wegen Beleidigung bekommen. Doch damit nicht genug.

Kölner verherrlicht bei RTL Zwei Gewalt

„Das erste Mal Gewalt angewandt habe ich schon sehr früh. Noch in der Grundschul-Zeit. Dadurch, dass ich gemobbt wurde, weil ich damals unnötigerweise einfach nur lange Haare hatte. Ich musste gewalttätig werden, weil es wurde immer schlimmer. Es wurde nicht nur schubsen, es wurde auf dem Boden treten, und mein Vater hat mir dann einfach irgendwann gesagt: ‚Hau einfach mal drauf.’“, berichtet Paul.

Leider nur der Anfang. Jahre später folgte eine Anzeige wegen Körperverletzung. „Ich hatte mit zwei Leuten ein Problem. Stress. Die sind zu zweit auf mich gegangen. Ich habe mich gewehrt. Auf beiden Seiten wurde auf jeden Fall etwas eingesteckt. Also beide haben sich verletzt. Und im Endeffekt wurde ich von hinten so gepackt, von einem Zivilpolizisten. Der hatte keinen Ausweis gezeigt, hat mich von hinten gepackt, und ich habe meinen Ellenbogen ausgefahren. Das war eine Notwehr. Also haben wir die Sache hier unter den Tisch gekehrt. Wobei, verdient, verdient. Von hinten mich so packen – normal gibt’s da nen Ellenbogen“, berichtet er ganz entspannt, zieht dann an einer Zigarette, die verdächtig nach einem Joint auszusehen scheint.

Paul kam damals mit einer einjährigen Bewährungsstrafe davon. Wirklich zu stören scheint ihn das jedoch nicht. Bereits 15-mal wurde er angeklagt, heißt es bei RTL Zwei – zumeist wegen Körperverletzung.