RTL2-Sendung „Aggressives Deutschland“: Irre Szenen – „Macht Angst“

Gewalt, Alkohol und Eskalation: Szenen wie diese spielen sich immer häufiger in deutschen Städten ab. Notfallsanitäter und Polizisten stehen dabei an vorderster Front, konfrontiert mit Aggressionen, die ihre Einsätze nicht nur gefährlich, sondern manchmal auch unvergesslich machen. Betroffene berichten in der neuen RTL2-Doku „Aggressives Deutschland“, wie solche Situationen ihr Leben beeinflussen.

Vor allem die Notfallsanitäter Fraz und Robin geraten in Frankfurt am Main an ihre Grenzen.

RTL2-Sendung macht sprachlos

Die RTL2-Doku „Aggressives Deutschland“ zeigt die aktuelle Gewaltlage, die hierzulande herrscht. Vor allem Frankfurt am Main gilt als Problemzone. Ein Rettungseinsatz wird dort schnell zum Albtraum. Die Notfallsanitäter Fraz und sein Kollege Robin werden zu einer bewusstlosen 16-Jährigen gerufen. Aber statt eines einfachen Routinefalls erwartet sie ein junger Mann, schwer alkoholisiert und dazu extrem aggressiv.

Der Versuch, den Jugendlichen im Rettungswagen zu behandeln, scheitert an dessen Widerstand. Als ob das nicht genug wäre, eskaliert die Situation weiter: Die Freundesgruppe des Jungen randaliert vor dem Wagen, klopft an die Scheiben und gerät schließlich selbst in Streit – die Polizei muss gerufen werden.

RTL2: Irre Szenen bei „Aggressives Deutschland“

Erst mit Unterstützung der Polizei und drei zusätzlichen Kräften gelingt es, den Jugendlichen zu fixieren und zu behandeln. „Wohl gefühlt habe ich mich auf keinen Fall bei diesem Einsatz. Die Situation war alles andere als unter Kontrolle. Das macht einem dann schon Angst, das ist schon eine harte Nummer“, reflektiert Robin nach dem Vorfall. Es ist genau dieser Kontrollverlust, der Helfer wie ihn in solchen Momenten an ihre Grenzen bringt.

+++Bürgergeld-Empfänger blättert für Feiertage hin – Zuschauer auf 180! „Mir fehlen die Worte“+++

Sein Kollege Fraz kann die Schilderungen nur bestätigen: „Das war ein heftiger Einsatz.“ Ein Vorfall, der nicht nur körperlich, sondern auch mental Spuren hinterlässt. Am Ende landet der junge Mann in der Ausnüchterungszelle – und die Rettungssanitäter wappnen sich bereits für ihren nächsten Einsatz.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigte die erste Folge der neuen Doku „Aggressives Deutschland“ am 2. Januar. Die aktuelle Ausgabe ist auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.