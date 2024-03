„Wer wird Millionär“: Diesen Preis verleiht RTL Günther Jauch

Günther Jauch kennt man als gutgelaunten Moderator der Quizshow „Wer wird Millionär“. In der RTL-Show staunt er jetzt nicht schlecht, als der Sender im DIESEN Preis verleihen möchte.

RTL-Sendung: Bei 8.000-Euro-Frage staunen Moderator und Kandidatin

In der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ wurde auch am Montagabend (26. März) wieder fleißig um die höchstmögliche Geldsumme gespielt. Mit Kandidatin Jennifer Metz aus Berlin kommt Moderator Günther Jauch schnell in ein amüsantes Gespräch.

Während die Flugbegleiterin von den Schwierigkeiten ihres Dating-Lebens in der Hauptstadt berichtet, setzt der Kult-Moderator schonmal zur nächsten Runde an, die der Teilnehmerin den Weg zur Million ebnen soll. Doch bei der 8.000-Euro-Frage staunen die beiden nicht schlecht!

RTL: Diesen Preis verleiht der Sender Günther Jauch

Moderator Günther Jauch zeigt sich in der RTL-Sendung oft humorvoll und täuscht gelegentlich die Kandidaten bei so manchen kniffligen Fragen. Doch diesmal wurde Günther Jauch selbst Ziel eines Streichs.

Denn als er zum nächsten Rate-Spaß ansetzt, gerät er kurzzeitig ins Stocken:

Irritierte Blicke und verhaltenen Applaus gab es 2024 bei einer Preisverleihung, als was bekannt gegeben wurde?

A: Wildtier des Jahres = Igel

B: Weltfußballer = Messi

C: Bester Regisseur = Emmerich

D: Sexiest Man Alive = Jauch

RTL-Redaktion erlaubt sich Scherz

Da hat sich die RTL-Redaktion doch glatt einen gewaltigen Scherz überlegt und wollte Günther Jauch gleich mal einen Preis verleihen. „Bitte! Wer hat das erlaubt?“, fragt der Moderator ungläubig in das lachende Publikum. Die Frage amüsiert auch Jauch zunehmend und er möchte den Moment am liebsten verewigen: „Könnten wir davon bitte einen Screenshot machen?“, wirft er in die Runde.

Kandidatin Jennifer kann sich unterdessen einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Nach Ratlosigkeit wählt sie zunächst den 50/50 Joker und bleibt mit den beiden Antwortmöglichkeiten Messi oder Jauch zurück. Daraufhin muss sie sich von dem Moderator trennen und entscheidet sich für den Fußballer als richtige Antwort: „Ich kann Ihnen den Gefallen jetzt leider nicht tun. Sie machen mich nervös, Herr Jauch. Ich muss trotzdem Antwort B nehmen. Verzeihen Sie mir“, versucht die Kandidatin die Situation zu retten.

Der RTL-Moderator nimmt den Scherz natürlich mit Humor und ist sichtlich froh, dass Jennifer mithilfe der richtigen Antwort eine Runde weiter kommt. Am Ende des Abends gibt es zwar keinen Preis für Günther Jauch, dafür aber 32.000 Euro für die Kandidatin aus Berlin.