RTL: Reality-Stars suchen neue Liebe – „Um Gottes Willen“

In der Welt des Reality-TV gibt es eine Show, die Zuschauer gespannt in ihren Bann zieht: „Are You The One?“. Mit jeder neuen Staffel steigt auf RTL die Erwartung auf noch mehr Drama, Romantik und überraschende Wendungen. Unter Palmen kommen nun erneut Singles im VIP-Format am Traumstrand auf Koh Samui zusammen, um ihr Perfect Match zu finden. Mit der Wahl der Kandidaten scheint jedoch nicht jeder zufrieden zu sein.

Die neue Staffel von „Are You The One – Reality Stars in Love“ steht auf RTL in den Startlöchern. Damit flimmert das Format bereits zum vierten Mal über die Bildschirme. „Es geht wieder los!“, ließ der Sender jetzt die Bombe platzen und zeigte direkt einmal die Kandidaten, die bald auf der thailändischen Insel einziehen werden.

Dabei handelt es sich um keine Unbekannten, schließlich gehen in der VIP-Ausgabe der RTL-Show Stars aus dem Reality-TV-Bereich auf die Suche nach der großen Liebe. Marc-Robin Wenz ist einer von ihnen. Bekannt wurde er unter anderem durch „Temptation Island“ oder „Prominent getrennt.“ An seiner Seite stehen unter anderem Erotikmodel Emmy Russ, „Love Island“-Kandidatin Jennifer Iglesias oder Influencer Ozan Gencel. Nicht allen Zuschauern gefällt dabei, was sie sehen!

RTL-Show: „Um Gottes Willen, was ein Cast“

Reality-TV-Shows erfreuen sich im deutschen Fernsehen einer großen Beliebtheit. Doch den Geschmack eines jeden kann man dabei natürlich nicht treffen – vor allem, wenn es um die Teilnehmer geht. „Um Gottes Willen, was ein Cast. Hilfe“, lässt sich zum Beispiel ein User auf Instagram unter dem Beitrag von RTL aus.

+++RTL-Stars tieftraurig: „Wir wussten, der Tag der Tage kommt“+++

Daneben gibt es natürlich begeisterte Stimmen, die die Ausstrahlung der Sendung kaum erwarten können. „Endlich wieder ‚trash.‘ Aktuell läuft so gut wie nix“, schwärmt ein Fan.

Moderiert wird die neue Staffel natürlich von niemand Geringerem als Sophia Thomalla. Der TV-Star übernahm bereits die letzten Jahre die Regie der Sendung. Gespannte Zuschauer müssen nicht mehr allzu lange auf heißen Kohlen sitzen. Denn am 26. Juli geht es bereits auf RTL+ mit der Dating-Show los!