Günther Jauch: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ erhält er die Nachricht

Zum Start in die Woche wird wieder gegrübelt. Bei ‚Wer wird Millionär?‘ sind Köpfchen und Nerven gefragt. Günther Jauch (68) sorgt mit seiner Quizshow bereits seit 1999 für Spannung in den Wohnzimmern Deutschlands. Auch an diesem Montag (14. April) wurde wieder der nächste Millionär gesucht. Mit Erfolg?

Die Primetime-Sendung brachte viele spannende aber auch lustige Momente mit sich. Doch konnte man die Zuschauer mit der aktuellen Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ überzeugen? Oder entschieden sie sich an diesem Montagabend dann doch für das Programm der Konkurrenz?

„Wer wird Millionär?“: Zuschauer haben entschieden

„Big Brother“ auf Sixx feiert zwar sein 25. Jubiläum, aber die Party fiel flach. Nur 100.000 Zuschauer verirrten sich laut „DWDL“ in die letzte Folge, mit mageren 0,6 Prozent Marktanteil. Auch Sat.1 hat zu kämpfen. „The Biggest Loser“ ging mit enttäuschenden 960.000 Zuschauern zu Ende. Der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent.

Vox zeigt sich mit „First Dates Hotel“ stabiler. Trotz neuer Tiefstwerte erreichte die Show 720.000 Zuschauer und respektable 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Knapp hinter ProSieben’s „Captain Marvel“. Doch der unangefochtene Sieger des Abends ist „Wer wird Millionär?“.

Mit 570.000 jungen Zuschauern und 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lässt Jauch alle hinter sich. Insgesamt schalteten beeindruckende 3,08 Millionen ein. Warum ein Staatsanwalt das RTL-Publikum und Jauch zum lachen brachte, erfährst du im Übrigen hier: „Wer wird Millionär“: Kandidat erzählt von „schwerer Straftat“.

RTL zeigt neue Folgen von „Wer wird Millionär“ immer montags zur besten Sendezeit. Alle Folgen können Fans der Sendung auch in der RTL+ Mediathek nachschauen.