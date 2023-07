RTL-Star Vera Int-Veen filmt wildes Tier: Fans sauer – „Völlig verantwortungslos“

Für die einen ist er total süß und irgendwie possierlich. Für die anderen eine Gefahr, die im schlimmsten Falle zubeißen und Krankheiten übertragen kann. Der Fuchs. Besonders in Städten wie Berlin gehört das Raubtier zum allgemeinen Stadtbild dazu. Eine Erkenntnis, die auch die ehemalige RTL-Moderatorin Vera Int-Veen („Schwiegertochter gesucht“, „Helfer mit Herz“) nun erlangen durfte.

So filmte die 55-Jährige nun einen Fuchs in der Nachbarschaft. Der lief ganz stolz, mit zwei Würstchen im Maul auf dem Gehweg. Dazu schrieb Vera Int-Veen: „Poppi war wohl beim Grillen in der Nachbarschaft eingeladen. Ein paar Wiener im Brötchen, bitte!“ Für die RTL-Kultmoderatorin scheint der Anblick des Tieres also durchaus vertraut zu sein. Ihre Follower jedoch klingen weniger begeistert.

RTL-Star Vera Int-Veen und Fuchs Poppi

„Süß finde ich das gar nicht. Es ist ein Wildtier, was Krankheiten übertragen kann. Ich verstehe auch nicht, wie man dieses Tier füttern kann. Sorry, ich kann darüber nur den Kopfschütteln“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter Veras Instagram-Video. Eine weitere Followerin ergänzt: „Wildtiere zu füttern, ist völlig verantwortungslos. Egal, wie niedlich das Tier scheinen mag.“ Und sogar der Ruf nach einem Jäger wird laut. „Also da muss sich das Veterinäramt oder der Stadtjäger mal drum kümmern. Kann ja nicht sein, dass da einfach ein Fuchs in den Garten spaziert und das Essen mitnimmt“, zetert ein Follower der 55-Jährigen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt auch Fürsprecher von Fuchs Poppi. „Das ist doch herrlich. Warum regen sich manche darüber nur auf? Die tut keinem etwas und will nur in Ruhe leben und Würstchen vom Grill haben. Unsere Hunde auch schon gemopst, wenn keiner aufgepasst hat“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Mehr Nachrichten:

Oder: „Ich kenne jemanden, der ein Herz für Füchse hat und auch was zu fressen gibt, wenn das Weibchen Junge hat. Er hat jedes Jahr Füchse, die sich bei ihm im Garten hinter einem Holzstapel gemütlich machen. Der hier mit den zwei langen Wiener in der Schnauze ist echt niedlich.“