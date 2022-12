RTL-Star Hella von Sinnen lüftet wohlgehütetes Geheimnis – DAS hat kein Zuschauer je gesehen

Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder sind zwei RTL-Urgesteine. Vielen erinnern sich sicherlich noch an ihre gemeinsame Show „Alles Nichts Oder?!“. Der Kindergeburtstag für Erwachsene, bei dem die ein oder andere Torte am Ende geflogen ist.

Dass diese Sendung bei RTL lief, ist mittlerweile Jahrzehnte her. Doch in der Sendung „Unvergessen – die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten“ blicken Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder noch einmal zurück – und plaudern das ein oder andere wohlgehütete Geheimnis aus.

RTL-Star verrät Geheimnis

Von 1988 bis 1992 begeisterte das Gespann die Deutsche Fernsehlandschaft in der gemeinsamen Comedy-Spielshow. Das Prinzip von „Alles Nichts Oder?!“ war simpel: Die beiden Gastgeber traten in verschiedenen Spielen gegen einen eingeladenen Gast an. Wer ein Spiel verloren hatte, kassierte ein Torte. Und wer am Ende die meisten Torten eingesammelt hatte, der wurde mit eben jenen abgeworfen.

Was garantiert kaum ein Zuschauer wusste: Bei den Torten wurden zwar echte Lebensmittel genutzt, genießbar waren sie aber nur bedingt. Denn die Torten bestanden nur aus geschlagenem Eiweiß, wie Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder in der RTL-Show verraten.

„Wir mussten die Sendung immer in einer bestimmten Zeit machen, weil die Torten sonst zusammengefallen wären“, erklärt Balder. Im Backstage habe es wohl einige Ersatztorten gegeben.

Doch das ist noch nicht alles. Die beiden Gastgeber hätten sich in der Regel auch vorgenommen, dass kein Gast je eine Torte ins Gesicht bekommt. „Wir haben das immer so gedreht“, geben die beiden zu. Außer, es sei vorher mit dem Gast abgesprochen gewesen. So wie mit Harald Schmidt beispielsweise.