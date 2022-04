RTL-Moderatoren führen Zuschauer aufs Glatteis – keiner hat's gemerkt

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

So ein kleiner Spaß am Morgen, der darf doch schon mal sein. Das haben sich wohl auch die Moderatorinnen und Moderatoren der RTL-Shows „Punkt 6“ und „Punkt 8“ gedacht, und sich einen kleinen Gag für die Zuschauer einfallen lassen.

Richtig gelesen: Die RTL-Stars wollten ihre Zuschauer aufs Glatteis führen. Gemerkt haben dürften es aber wohl die wenigsten. Schließlich sind Maurice Gadja, Annett Möller und Co. sehr vorsichtig vorgegangen. Die Auflösung gab es dafür dann in der Instagram-Story von RTL-Moderatorin Möller.

RTL-Moderatoren verstecken Geheimwörter in den Nachrichten

Dort schreibt die 43-Jährige: „Ach es macht so Spaß. Wir haben wieder ein paar Wörter versteckt, um fröhlich in den Morgen mit euch zu starten.“

So brauchte Annett Möller urplötzlich ein „Taschentuch“ oder Maurice Gadja sprach im Rahmen der Wettervorhersage von einem „Stoffbeutel“. So unauffällig jedoch, dass es kaum einem auffiel. Und damit die Moderatoren nicht alleine die Worte finden müssen, sollen auch die Zuschauer helfen. So bat Annett Möller für die folgende Sendung am frühen Morgen um Wortvorschläge.

Dabei unter anderem: Fußmassage, Cheeseburger, Kanarienvogel oder Turnbeutelvergesser. Dann können wir ja schon mal gespannt sein, welche irren Worte uns bald am Morgen erwarten.

