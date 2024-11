RTL-Star Twenty4Tim berührt seine Fans – damit hätten sie niemals gerechnet

In der letzten Staffel des RTL–Dschungelcamps erstürmte Twenty4Tim die Herzen zahlreicher TV-Zuschauer und eroberte mit eisenhartem Siegeswillen den dritten Platz. Während der Teilnahme überzeugte der 24-Jährige immer wieder durch seine offene und empathische Art und hatte den Titel des Publikumslieblings inne. Nun zeigt er auf Instagram in einem Video aber eine ganz andere Seite an sich und rührt damit viele seiner Follower.

Voller Mut und unter Tränen hat der Influencer, der mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, über seine Essstörung gesprochen. Sie begleitet ihn schon seit einigen Jahren. Nach seiner starken Gewichtsabnahme habe er immer wieder mit regelmäßigen Rückfällen zu kämpfen. Gleichzeitig möchte er Betroffenen helfen und ihnen vermitteln, dass sie nicht alleine sind.

Twenty4Tim: Gewicht und Glück liegen nicht beieinander

,,Ich habe so lange und immer noch mit meiner doofen Essstörung zu kämpfen. Ich habe immer gedacht, dass ich nicht genug bin. Ich hab auch immer gedacht, ich muss innerhalb von einem Monat abnehmen und deswegen haben meine Diäten auch nie funktioniert“, berichtet Tim über seinen Leidensweg.

Ihm ist es ebenfalls wichtig, die verbreitete Annahme ,Gewicht und Glück liegen dicht beieinander‘, zu widerlegen: ,,Mit 30 Kilo weniger war ich nicht glücklicher. Mit 30 Kilo mehr war ich nicht glücklicher. Und ich bin jetzt mit meinem aktuellen Gewicht, obwohl ich immer noch nicht am Ziel bin, auch nicht glücklicher. Gewicht definiert uns nicht, sondern es ist alles etwas, was mit Selbstbewusstsein zu tun hat“, sagt der Influencer.

Selbstliebe ist der Schlüssel

Der Social Media Star richtet sich auch noch einmal mit zwei emotionalen Appellen direkt an seine Follower: ,,Bitte hungert niemals, nur um dünn zu sein. Das hat mich vor ein paar Jahren wirklich echt fast umgebracht, weil ich so wenig gewogen habe. Seid lieb zu eurem Körper und auch wenn ihr ein bisschen zu viel oder zu wenig drauf habt: Dankt eurem Körper, dass er euch jeden Tag durchs Leben trägt!“

Hinweis: Solltet ihr unter einer Essstörung leiden und keinen Ausweg finden, ist professionelle Unterstützung für eine schnelle Heilung wesentlich. Hier haben wir für euch zwei mögliche Anlaufstellen zusammengestellt:

BZGA Beratungstelefon für Betroffene: 0221892031 Die Sprechzeiten könnt ihr auf der Homepage von BZGA nachlesen.

E-Mail Kontakt: essstoerung@bzga.de

ANAD Telefonberatung für Jugendliche und Erwachsene: 08921997399 Die Sprechzeiten könnt ihr auf der Homepage von ANAD entnehmen. E-Mail Kontakt: beratung@anad.de