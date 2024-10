„Dschungelcamp“-Star Kim Virginia bricht ihr Schweigen – „Hatte mal Essstörung“

Als Influencerin hat sie sich bereits seit Jahren einen Namen gemacht, spätestens nach dem diesjährigen „Dschungelcamp“ ist sie in aller Munde: Kim Virginia. Mit ihrer Art brachte die 29-Jährige Anfang Januar ordentlich Feuer in den Busch. Auch nach ihrem Abenteuer in der Wildnis wurde es nicht ruhig um den TV-Star.

Doch statt mit ihrer witzigen Art für Gesprächsstoff zu sorgen, wendet sich Kim Virginia jetzt mit einem ernsten Thema an ihre Fans.

„Dschungelcamp“-Star spricht Klartext

Nach außen hin kennt man sie als taffe Frau, immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Doch hinter der Fassade von Kim Virginia sieht es ganz anders aus. Auf Instagram legt sie ihren Fans jetzt eine emotionale Beichte ab. „Ich hatte mal Essstörungen, und zwar sehr krasse. Ich war sowohl untergewichtig als auch übergewichtig“, offenbart sie. „Ich habe lange darunter gelitten, dass ich Binge-Eating gemacht habe, super viel gefuttert, um dann eben das Ganze wieder loszuwerden.“

Der Grund, warum Kim Virginia genau jetzt mit diesem Thema an die Öffentlichkeit geht, ist traurig.

„Dschungelcamp“-Star: Appell an Fans

Denn: Immer wieder ist die Influencerin auf ihren Social-Media-Accounts Hass-Kommentaren und gemeinen Beleidigungen ausgesetzt. „Hast zugelegt. Übelst Cellulite bekommen. Fang an, Sport zu treiben, Girl!“, sind nur einige verletzenden Worte. Doch statt sich dem weiter auszusetzen, nimmt die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin jetzt ihr Schicksal selbst in die Hand und wehrt sich!

+++Raul Richter privat: Nach Seitensprung – läuten bei ihm jetzt die Hochzeitsglocken?!+++

Vor allem regt sie die Menschen im Netz dazu an, mehr Empathie an den Tag zu legen. „Wir sind keine Vasen oder Pampasgras, das sind alles Menschen mit Gefühlen“, erklärt Kim auf Instagram.

Kim Virginia hat sich inzwischen von ihren negativen Essgewohnheiten erholt, aber die fiesen Kommentare auf Instagram gehen noch immer nicht spurlos an ihr vorbei. „Das soll Menschen triggern, das soll dazu führen, dass jemand sich schlecht fühlt“, stellt sie klar. „Dieser eine Kommentar kann komplett das Leben verändern.“