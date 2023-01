RTL: Große Programmänderung am Samstag – SIE werden sich umschauen müssen

Diese Programmänderung dürfte für rauchende Köpfe sorgen. Bereits am kommenden Samstag (7. Januar 2023) wird der Sender RTL sein Programm umstellen. Betroffen ist davon aber nicht nur eine Sendung, nein, gleich mehrere Sendungen bekommen einen neuen Platz im TV-Programm. Dabei sollten jetzt besonders Fans von US-Comedy-Serien ganz genau hinschauen.

Und nicht nur die. So hatte RTL eigentlich geplant, am Samstag zwischen 5.25 Uhr und 10.20 Uhr sechs Folgen der Polizeiserie „Der Blaulicht-Report“ zu zeigen. Im Anschluss hätten sich die Zuschauer auf acht Folgen „King of Queens“ mit Kevin James und Leah Remini freuen dürfen, bevor zwischen 14.05 Uhr und 16.20 Uhr Heimwerker-König Tim Taylor in der US-Sitcom „Hör‘ mal, wer da hämmert“ sein Unwesen treiben würde.

RTL baut sein Programm am Samstag um

Doch nun ist alles anders. So zeigt RTL lediglich vier Episoden „Der Blaulicht-Report“. Ab 8.10 Uhr übernehmen dann Doug Heffernan und „King of Queens“, bevor bereits um 11.35 Uhr der kleine „Hör‘ mal, wer da hämmert“-Marathon beginnt.

Der endet schließlich um 14.30 Uhr. Dadurch bekommt RTL die Möglichkeit vor der Ausgabe von „Explosiv Weekend“ um 16.45 Uhr noch die Kult-Komödie „Mrs. Doubtfire – das stachelige Kindermädchen“ zu zeigen. In dem Film von 1993 schlüpft der mittlerweile leider bereits verstorbene Robin Williams in die Rolle des arbeitslosen Schauspielers und Stimmenimitators Daniel Hillard, der für nichts mehr lebt, als für seine Familie.

Robin Williams in dem Kultfilm Mrs. Doubtfire. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Als er jedoch zum Geburtstag seines Sohnes Chris eine Party veranstaltet, nach der das ganze Haus einem Schlachtfeld ähnelt, verlässt seine Frau ihn. Ihm bleibt nur eine Option, nah bei seinen Kindern zu sein. Er schlüpft in die Rolle des Kindermädchens Mrs. Doubtfire.

Um 20.15 Uhr holt RTL dann übrigens seine bekanntesten Moderatoren auf den Bildschirm. Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger dürfen dann in der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ihr Können beweisen.