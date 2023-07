RTL-Star Timon Krause räumt mit Gerüchten auf – „Das falsche Wort“

Einmal in die Köpfe anderer Menschen schauen – für RTL-Star und „Let’s Dance“-Star Timon Krause ist das gar kein Problem. Der gebürtige Moerser ist nämlich Mentalist und Hypnotiseur und geht mit seinem Programm „Mind Games“ auf Tour.

In einem exklusiven Interview mit DER WESTEN erzählt der RTL-Star, wie er zum Mentalismus gekommen ist und was das Publikum bei seinen Auftritten erwarten kann. Doch vor allem räumt Timon Krause mit einem Gerücht auf.

RTL-Star Timon Krause wird deutlich

Viele dürften ihn noch aus der diesjährigen Staffel „Let’s Dance“ kennen. Dort belegte er gemeinsam mit der Profitänzerin Ekaterina Leonova den vierten Platz. Doch das Tanzparkett wird nicht sein neues Steckenpferd. Der 29-Jährige fühlt sich dann doch wohler auf den Bühnen dieser Welt.

In einem exklusiven Interview gibt er nun Einblicke hinter die Kulissen seiner Tour und verrät, was seine Zuschauer alles erwartet:

Ich muss sagen, vor dem Gespräch hatte ich jetzt nicht Angst, aber schon bisschen Respekt davor, dass wir hier sitzen und du meine Gedanken lesen kannst. Ist es das, was ein Mentalist macht?

Gar nicht. Also Gedanken lesen ist eigentlich das falsche Wort. Natürlich ist eher ein Gedanken ablesen in dem Sinne, dass deine Gedanken ja Symptome hervorrufen, nämlich in der Körpersprache, in der Mimik, in der Gestik, auch darin, wie du dich verhältst, du dich bewegst, wie du sprichst und dass ich das eben ablesen und interpretieren kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt meine Antennen ausgefahren hätte und alles höre oder sehe, was du denkst.

Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Mentalist zu werden?

Ich komme ursprünglich aus der Hypnose. Ich habe es gelernt, als ich 12 war. Das habe ich mir selbst beigebracht, indem ich einfach kopiert habe, was ich auf der Bühne gesehen habe, und das hat dann mit mehr Glück als Verstand funktioniert. Das hat mir dann jugendliches Selbstbewusstsein gegeben, um weiterzumachen und weiter zu lernen. Mit 16 habe ich ein Austauschs Jahr in Neuseeland gemacht und hab da einen Mentor gefunden, einen ehemaligen Mentalisten, der mich dann von der Hypnose an den Mentalismus herangeführt hat.

SO erkennst du eine Lüge

Du bist mittlerweile auch sehr erfolgreich damit. Du gehst auch auf Tour mit deinem Programm. Was erwartet die Zuschauer da?

Mind Games ist eine interaktive Show, wo ich auf der Bühne stehe, ein bisschen plaudere und ein paar Anekdoten erzählen. Ich gebe ein paar Mind Hacks mit für den Alltag. Zum Beispiel, wie man sehen kann, dass jemand an einem interessiert ist, wie bringst du jemanden dazu zu dich zu mögen, wie überzeugst du Menschen vielleicht von Bitten, wie man eine Lüge erkennt und so weiter. Dann hole ich Leute auf die Bühne und lese dann da ihre Gedanken, beeinflussen irgendwie Entscheidungen, versuchen Lügen zu erkennen. Es gibt auch einen großen Hypnose-Teil erstmalig wieder, wo alle Menschen, die Bock haben auf die Bühne kommen dürfen und einfach Hypnose ausprobieren dürfen.

Du hast gerade davon gesprochen, dass du den Leuten zeigen kannst, wie man eine Lüge erkennen kann. Könntest du mir mal was zeigen?

Eine Lüge kannst du sehr gut oder eigentlich nur an einer Abweichung in der Base-Line erkennen. Darunter fällt deine Körpersprache, Gestik, Mimik und der Sprache. Weil wir lügen stressig finden und das für die meisten von uns nicht die Norm ist, weichen wir plötzlich völlig unfreiwillig von unserer Base-Line ab. Ein Beispiel: Du bist vielleicht jemand, der viel Augenkontakt hält und laut sprichst. Beim Lügen sprichst du plötzlich leise und hältst keinen Augenkontakt mehr. Das gegenteilige Signal bedeutet eine Lüge.