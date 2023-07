Er ist quasi Dauergast in der RTL-Sonntagabendshow. Oliver Pocher und „Stern TV am Sonntag“, das scheint eine ganz besonders innige Beziehung zu sein. Bei Moderator Dieter Könnes diskutierte der Komiker schon über Themen wie Organspende, Klimakleber oder Benzinpreise. Diesen Sonntag (10. Juli 2023) ging es bei „Stern TV“ dagegen um das Für und Wider des Lauterbachschen Hitzeschutzplans, die Frage, wie die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule so lange unentdeckt bleiben konnten, und die Bundesjugendspiele. Beziehungsweise die Diskussion, ob diese freiwillig sein sollten oder nicht.

Für die Zuschauer aber wohl fast noch spannender: In einer der Werbepausen sorgte Oliver Pocher mit einem kleinen Comedyprogramm für Lacher. Und nahm sich dabei auch eine Dame aus dem „Stern TV am Sonntag“-Publikum vor.

Oliver Pocher übernimmt die Pausen-Unterhaltung bei „Stern TV“

Auf Instagram teilte das Social-Media-Team von „Stern TV“ einen kleinen Ausschnitt des „Spontan-Comedy-Programmes“. „Und wann geht so eine Frühschicht immer richtig los?“, fragt Pocher da eine Frau in den Sitzreihen. „6.40 Uhr, ich kann auch 7.30 Uhr, aber…“, antwortet diese. Und da hatte der 45-Jährige schon seinen Gag. „Aber du machst 6.40 Uhr, und dann kann ja jemand anders für dich ausstempeln … der Klassiker“, scherzte Oliver Pocher und erntete zahlreiche Lacher.

Es sind Szenen, die an eine „Stern TV“-Sendung vor einigen Jahren erinnern. Auch da hatte Oliver Pocher die Werbepause genutzt, um das Publikum zu unterhalten. Da saß Pocher alleine auf seinem Sessel und philosophierte darüber, was passiere, wenn „Let’s Dance“-Star Jorge González Außenminister würde und Erdogan auf einer Auslandsreise besuchen würde. „Ich mache einfach mein Ding“, scherzte Pocher weiter. Und an die Regie gerichtet: „Sagen Sie, wenn die Werbung zu Ende ist, nicht, dass wir was verpassen. Ich muss nicht irritiert sein, dass immer die roten Lampen hier hin und her springen?“

Mehr Nachrichten:

Zuletzt hatte sich Oliver Pocher bei „Stern TV am Sonntag“ ordentlich mit ZDF-Satirikerin Sarah Bosetti gezankt. Was Thema des Streits zwischen den Komikern war, liest du hier.