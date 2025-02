Stefan Raab: RTL macht es offiziell – neu ist DAS nicht

RTL hat es jetzt offiziell gemacht: Stefan Raab kehrt ins TV zurück. Und das nicht alleine!

Doch wer jetzt auf eine brandneue Show mit Stefan Raab hofft, könnte enttäuscht werden. Denn das, was RTL nun bestätigt hat, dürfte so einigen verdächtig bekannt vorkommen.

Stefan Raab: RTL macht es offiziell

Nachdem Stefan Raab sich 2015 aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, feierte der TV-Star 2024 mit der Show „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ bei RTL sein großes Comeback. Jetzt hat der Sender bestätigt: Fans können sich auf eine weitere Show mit Raab freuen. Damit pokert der 58-Jährige hoch – und zwar Wort-wörtlich!

+++ Stefan Raab crasht ntv-Sendung: „Soll ich Ihnen sagen, wen ich wähle?“ +++

„Raabs Pokernacht mit GGPoker.de“ kehrt nach mehreren Jahren der Funkstille zurück. Vor Raabs Aus bei „TV-Total“ wurden bereits 45 Pokernächte mit den Moderator ausgestrahlt. In der diesjährigen Neuauflage soll es insgesamt sechs geben, verkündet RTL. Doch Stefan Raab ist nicht der einzige Promi, der sich bei der Show an den Pokertisch setzt und womöglich „All-In“ geht.

Mit dabei sind auch sein früherer „Pokernächte-Praktiokant“ Elton, sowie vier andere Promi-Gäste, die der Sender bisher noch nicht verraten hat. Moderiert und fachlich eingeordnet wird das Ganze von Poker-Experte Michael Körner.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darauf dürfen Zuschauer sich freuen

Doch worauf sich Zuschauer wahrscheinlich am meisten freuen dürften: Der Wildcard-Teilnehmer, der sich per Qualifikationsturnier einen Platz am RTL-Spieltisch von „Raabs Pokernacht mit GGPoker.de“ sichern könnte. Und so natürlich auch eine Chance auf die 100.000 Euro hat, um die bei der Show gepokert wird.

Der Auftakt von „Raabs Pokernacht mit GGPoker.de“ erfolgt am 27. Februar um 23.35 Uhr abei RTL. RTL+ Abonnenten kommen schon etwas früher in den Genuss der Sendung.

Mehr News:

In der Kommentarspalte auf Instagram, wo RTL das Comeback von Stefan Raabs Pokershow verkündete, geht es heiß her. Die Fans können die Ausstrahlung scheinbar kaum abwarten. Etwa schreibt ein User: „Lets fetz!! Bin gespannt!“ Eine andere Nutzerin kommentiert: „Gute Idee – hatte ich vermisst“. Wieder anderswo heißt es „Wir brauchen weitere Klassiker zurück“ und „Ja wie geil ist das denn bitte“.

Andere sind weniger begeistert von dieser Rückkehr. Neben den positiven Stimmen liest man auch öfter Kommentare wie „Hat der eigentlich überhaupt keine neuen Ideen mehr? Das wird wieder ein totaler Flop so wie damals“ oder „Und wieder nix ’neues‘! @rtl_de, mit den 90 Millionen hättet ihr soooo viel Gutes am Spendenmarathon tun können!“

Weitere User wünschen sich Raab lieber als Moderator in anderen Formaten wie „Stockcar“, „Turmspringen“ oder „WokWM“ zurück.