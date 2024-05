RTL-Star: Chaos während Dreh – „Ins Set gespuckt“

RTL-Star Sila Sahin war jahrelang ein bekanntes Gesicht im Vorabendprogramm, wechselte nach ihrer erfolgreichen „GZSZ“-Rolle zu „Alles was zählt.“ Nach einer kurzen Auszeit kehrt sie nun ans Set zurück.

Doch gleich zu Beginn der Dreharbeiten kam es zu einigen Pannen.

RTL-Star: Rückkehr bei „AWZ“ sorgt für spannende Geschichten

Von ihren Anfängen als Schauspielerin in der Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bis hin zu ihrer erfolgreichen Karriere als Moderatorin und Unternehmerin hat Sila Sahin ihre Vielseitigkeit stets unter Beweis gestellt.

Vor einigen Wochen überraschte RTL die Fans von „Alles was zählt“ mit der Nachricht, dass Sahin in ihrer Rolle als Miray zurückkehren wird. Die Cousine von Deniz und Leyla, strebt eine Karriere als Reality-Star an, war für eine Dating-Show in Thailand und ist nun nach Essen zurückgekehrt. „Die Fans können sich auf amüsante Geschichten, Lacher, Verzweiflung, Liebe, lustige Aussetzer, Verpeiltheit und viel Wärme freuen“, enthüllt die zweifache Mutter gegenüber dem Sender. Doch auch andere Aktionen am Set sorgten für reichlich Gelächter!

RTL-Star: Pannen beim Dreh – „Meine armen Kollegen“

Nach ihrer kurzen Auszeit als Schauspielerin muss sich auch Profi Sila Sahin erst wieder in ihre Rolle hineinfinden. So kam es am ersten Drehtag des RTL-Stars gleich zu mehreren Patzern: „Witzige Versprecher und Lacher gibt es viele! Meine armen Kollegen. Das Kurioseste war allerdings, dass ich aktuell am ersten Drehtag vor lauter Aufregung ins Set gespuckt habe. Dazu bekam ich noch einen Lachkrampf“, offenbart Sahin über ihren Wiedereinstieg.

Schauspiel-Kollegen machten sich sogar Gedanken darüber, ob Sahin erneut schwanger oder völlig durchgeknallt wäre. „Da kann ich aber Entwarnung geben“, löst Sila gleich im Anschluss auf und lässt vorerst keine Babybombe platzen.

„Alles was zählt“ läuft immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr auf RTL. Auch wie Mirays Beziehung zu Lars weitergehen wird, erfahren gespannte Zuschauern in den nächsten Wochen. „Also einschalten“, rät Sila Sahin ihren Fans.