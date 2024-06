RTL-Zwei-Star Hans Sarpei: „Wie kann man seine Kinder davor schützen?“

Hans Sarpei ist einer dieser Fußballer, die ihre Berühmtheit und ihr Geld nicht bloß dafür nutzen, um teure Uhren und schicke Urlaube zu zelebrieren. Nein, der ehemalige Schalker engagiert sich auch für seine Mitmenschen. Derzeit zu sehen in der RTL-Zwei-Doku „Abgestempelt?! Hans Sarpei will’s wissen“.

Darin geht der RTL-Zwei-Star Themen auf den Grund, die von der Gesellschaft gerne totgeschwiegen werden. Es geht um Kinderarmut, Jugendkriminalität, Drogen… Doch welche Thematiken würde Hans Sarpei noch gerne näher beleuchten? Im Gespräch mit dieser Redaktion verrät der Defensivallrounder mehr.

Hans Sarpei über seine RTL-Zwei-Show

Ob es weitergeht, weiß Sarpei dabei allerdings noch gar nicht. „Das steht aktuell noch nicht fest, aber wir würden gerne weiterdrehen“, heißt es dazu vom ehemaligen Schalke-Profi. Falls es zu neuen Folgen kommen sollte, schweben dem 47-Jährigen schon einige Themen vor.

„Grundsätzlich ist Jugendkriminalität ein spannendes Thema, weil es etwas ist, was überall sichtbar ist und wo man direkter helfen kann. Das ist etwas, was ich gerne nochmal machen würde. Ein Thema, was ich auch durch die Legalisierung kürzlich ebenfalls spannend finde, ist Cannabis. Wie gehen die Jugendlichen damit um? Wie gehen die Erwachsenen damit um? Wie kann man seine Kinder davor schützen?“, so der einstige Schalke-Star.

Am Dienstag (11. Juni 2024) zeigt RTL Zwei eine neue Folge von „Abgestempelt?! Hans Sarpei will’s wissen“. Im Fokus stehen dann der 19-jährige Jeramy und der 17-jährige Mitko, beide sind schon straffällig geworden. Eine Zukunft ohne Kriminalität steht für sie in weiter Ferne. Hans Sarpei will von den beiden wissen, wie ihr Alltag aussieht, wovon sie träumen, und wie sie dem Strudel der Kriminalität entkommen wollen. RTL Zwei zeigt die neue Folge um 20.15 Uhr. Zusätzlich sind die Inhalte bei RTL Plus abrufbar.