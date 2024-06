RTL2-Star Micaela Schäfer macht trauriges Geständnis: „Großer Schock für mich!“

Sie ist das Gesicht, das jeder kennt, die Frau, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt – RTL2-Sternchen Micaela Schäfer (40). Der sonst gut gelaunte Reality-Star trifft nun auf eine ungeschminkte Wahrheit, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt…

Jahrelang jagte sie von einem TV-Format zum nächsten, immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch nun offenbart Micaela in einem ehrlichen Interview mit RTL ein tiefes Bedauern: „Es ärgert mich total, dass ich immer an vorderster Front gekämpft habe, aber eigentlich immer das Schönste im Leben vergessen habe: nämlich ein Kind.“

RTL2: Micaelas Traum zerplatzt

Mit Mut und Entschlossenheit begibt sich Micaela in eine Kinderwunschklinik. Die RTL2-Kameras begleiten sie. Sie will herausfinden: Besteht noch die Chance auf Nachwuchs? Kann sie ihre Eizellen einfrieren lassen? Ihr Plan: Mutterglück mit 50 oder 60 Jahren. „Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich ernähre mich gesund“, so die 40-Jährige vor der Untersuchung. Doch trotz ihres gesunden Lebenswandels holt sie die Realität brutal ein.

Der ärztliche Befund ist niederschmetternd: Eine Schwangerschaft scheint auch mit Hormontherapie unwahrscheinlich. In der Show „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zeigt sich das Ausmaß ihrer Bestürzung. „Es ist vorbei“, diese Worte fallen in einem Gespräch mit Freundin Melody Haase. Die Diagnose: Nicht genügend Eizellen zum Einfrieren. „Das ist ein großer Schock für mich. […] Ich fühle mich wie 20, nicht wie 40“, sagt sie und doch ist ihr biologisches Alter unausweichlich.

Ihr Arzt rät ihr, noch in diesem Jahr schwanger zu werden – der natürliche Weg, doch Micaela steht vor einem weiteren Problem: Sie ist Single. Die Trennung von ihrem langjährigen Partner Adriano Hess, gerade erst drei Monate her, wiegt schwer. „Ich musste es erst mal verarbeiten“, gesteht sie der „Bild“.