RTL-Star Nazan Eckes: Sexy Foto-Shooting! Fans flippen aus – „Heißer Herbst“

Der Sommer gibt zwar aktuell ein Comeback in Deutschland – doch was RTL-Star Nazan Eckes auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert, macht auch Lust auf Herbst!

Nachdem sich die Moderatorin in den letzten Wochen regelmäßig in Badesachen auf ihrem Account gezeigt hat, hat Nazan Eckes sich jetzt in etwas mehr Stoff geschmissen. Für ein Foto-Shooting posiert sie in langen Stiefeln – und ist dabei nicht weniger sexy.

RTL-Star Nazan Eckes posiert in Overknees

Am Freitag (8. September) gab die Moderatorin, die Ende 2022 ihre exklusive Zusammenarbeit mit RTL beendete, mit einem Reel einen interessanten Einblick in ein Fotoshooting.

In einem Outfit aus Hemd, kurzer Hose und Overknees – alle in dem selben Valentino-Muster – steht Nazan Eckes vor der Kamera in einem Fotoshooting. Mal lächelt sie dabei, mal schaut sie ernst, mal liegt sie auf dem Boden. Das Video von dem Shooting wandert dabei teilweise in Zeitlupe über die Beine der 47-Jährige, die in den langen Stiefeln stecken – und die Instagram-Bewunderer fast wahnsinnig machen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein Wunder, scheint es doch, als wären die Beine von der 1,68 Meter großen Moderatorin länger als sie selbst. Ihr schlichter Kommentar: „Louis Love“. Den Fans von Nazan fallen dagegen einige mehr Worte ein:

„Etwas langsamer, Nazan, bitte“

„Diese edle Schönheit verdient es, in Zeitlupe gezeigt zu werden! Welch ein Look, präsentiert von einer überwältigend schönen Frau.“

„Heißer Herbst“

„Waffenscheinpflichtig“

„Hammer das Outfit und erst die Dame darin. So fucking hot and sexy.“

Dazu schicken die Follower reihenweise Herzchen und Flammen und sogar TV-Kollegin Evelyn Burdecki schaltet sich ein. Zu mehreren Emojis mit Herzchenaugen kommentiert sie deutlich: „Wow, wow, wow.“

Mehr Themen:

Schade, dass sich das sexy Designer-Outfit von Nazan Eckes wohl nur die wenigstens leisten können – andererseits: Die richtige Figur gehört ja ebenfalls dazu. Und da hat der RTL-Star wohl doppelt Glück gehabt.