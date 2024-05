RTL-Star auf Mallorca gesichtet – plötzlich geht alles ganz schnell

Mallorca ist eines der liebsten Urlaubsziele der Deutschen. Doch schon lange zieht es nicht mehr nur Ballermann-Touristen auf die Balearen-Insel – auch zahlreiche Promis tanken an den bezaubernden Stränden neue Kraft oder fühlen sich dort gar heimisch.

Am vergangenen Mittwoch (22. Mai) kam es in Palma zu einem hohen VIP-Ansturm. Der Grund: Das Lio Mallorca feierte sein Saison-Opening. Die Eröffnung des Show-Restaurants ließ sich auch eine RTL-Bekanntheit nicht entgehen – doch für sie verlief der Abend sicher anders, als erwartet…

RTL-Bekanntheit komplett überrascht

In glamouröser Kulisse direkt am Jachthafen wurden die Gäste am Paseo Maritimo in Empfang genommen. Darunter auch TV-Moderatorin Birgit Schrowange in Begleitung ihres Mannes Frank Spothelfer. Die 66-Jährige erwartete nach der Fahrt mit dem gläsernen Aufzug in das Nobel-Restaurant aber nicht nur eine atemberaubende Show – die Promi-Dame wurde prompt selbst ein Teil davon.

Zum Lio-Opening auf Mallorca sind auch zahlreiche deutsche Promis erschienen: Peter Olsson, Claudelle Deckert, Luzandra Strassburg, Roberto Blanco, Birgit Schrowange und Frank Spothelfer (v.l.n.r.) Foto: Star Press

Mit einem charmanten Lächeln marschierten die männlichen Tänzer auf Schrowange zu und überredeten sie kurzerhand, ihnen auf die Bühne zu folgen. Dort durfte die Moderatorin dann neben einem von ihnen mit einem Glas Sekt unter dem Regenschirm Platz nehmen, während im Hintergrund mit einer Gießkanne Regen inszeniert wurde. Einen Moment, den die gebürtige Nehdenerin trotz des „nassen Wetters“ sichtlich zu genießen schien.

RTL-Bekanntheit genießt sinnliches Show-Dinner

Bei Schrowanges TV-Kollegin Claudelle Deckert ging es hingegen deutlich heißer zu. Auch sie wurde als Besucherin des Abends auf das Podest geführt – und zwar von zwei männlichen Tänzern, die durchtrainiert und oberkörperfrei alle Blicke auf sich zogen. Was folgte, war eine sinnlich-verführerische und zugleich atemberaubende Show-Einlage rund um die Schauspielerin.

Die Verpflegung der Zuschauer kam ebenfalls nicht zu kurz. Dafür legte sich Sternekoch Andreu Genestra mit einem mallorquinischen Menü samt Tapas, Steak und edlen Weinen mächtig ins Zeug. Danach konnte auch noch bis spät in die Nacht getanzt werden, als sich das Restaurant allmählich in einen Klub verwandelte. Rundum also ein gelungener Abend – trotz der einen oder anderen Promi-Überrumpelung mitten im Scheinwerferlicht.