„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer verkündet Aus auf Mallorca – „Tut mir nicht leid“

2013 begleiteten die Kameras der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ Mark Wycislik dabei, wie er seine Heimatstadt Essen mit seiner Frau und der kleinen Tochter verließ. Sie zog es – wie so viele andere – auf die spanische Sonneninsel Mallorca. Seither lebt die kleine Familie hier und ist mittlerweile um einen Sohn gewachsen.

Vater Mark startete mehrere gastronomische Projekte auf der Insel. Sein größtes Restaurant ist das „Miles“ direkt an der Playa von Cala Millor im Osten Mallorcas. Doch damit ist jetzt Schluss! Wir haben den ehemaligen „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer zu einem Gespräch getroffen.

„Goodbye Deutschland“: Beliebtes Restaurant in Cala Millor ist Geschichte

Dass sein Restaurant im Herbst 2024 schließen würde, weiß der Gastronom schon seit fast zwei Jahren. Denn das Hotel „Hipotels Don Juan“ in Cala Millor soll zu einem 4-Sterne-Hotel umgebaut werden. Weil das Restaurant von Mark Wycislik sich unten im Hotel befindet, muss auch das weichen. „Ich bin nicht traurig“, sagt der gebürtige Pole. Ganz im Gegenteil!

Im April eröffnete er das „La Cabaña Restaurante“ in Son Severa. Das schicke Restaurant befindet sich in einem Beach-House ähnlichen Gebäude auf dem Gelände des „Hipotels Eurotel Punta Roja“, das zur selben Hotelkette gehört wie das Hotel, in dem sich das Miles bei dem Treffen Ende August noch befindet.

Mark Wycislik nahm 2012 bei „Goodbye Deutschland“ teil. Seither lebt er auf Mallorca wo er erfolgreich mehrere Gastronomiebetriebe betreibt. Foto: Vanessa Schubert/DER WESTEN

„Das Miles hatte eine Top Lage und tolle Gäste. Aber die letzten zehn Jahre waren Mittel zum Zweck und Reisende soll man nicht aufhalten. Als ich von den Umbauplänen erfahren habe, tat es mir nicht leid, weil wir ja nichts verloren haben. Alles Gute muss ein Ende haben – es ist wie das letzte Stück von der Pizza! Ich habe die Zeit sehr genossen, aber jetzt bin ich glücklich und kann weiterziehen.“

La Cabaña Restaurant mit neuem Konzept

„Das Miles war nicht mein Baby. Meine Babys nicht meine Kinder. Es war cool, aber es ist noch cooler jetzt, etwas Neues zu machen.“ Das „La Cabaña“ gefalle ihm mehr, „allein von der Lage und dem Ausblick her.“ Es ist ganz anders als das Miles. Hier fühlt er sich mehr als wohl. „Hier kann man, wenn man will, den ganzen Tag verbringen und genießen.“ Was hier auch anders ist: „Wir arbeiten hier mit 90 Prozent Insulanern und gerade einmal 10 Prozent Touristen“, sagt Mark Wycislik im Gespräch mit unseren Reportern auf der Insel.

Und auch finanziell lohne es sich mehr für den ehemaligen „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer. „Ein Viertel der Miete, ein Drittel des Personals und vierfacher Umsatz pro Kopf.“

Wann genau für Mark Wycislik und sein Team im Miles Schluss ist, weiß er nicht genau. „Mal schauen, wie der September jetzt noch so ist. Aber allerspätestens am 4. Oktober ist Ende, denn kurz darauf beginnen die Bauarbeiten. Eine Closing-Party gibt es nicht. „Warum soll ich eine machen? Es gab auch kein Opening.“

Einzig und allein mit seinen Mitarbeitern und ihren Familien will der ehemalige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer dann noch einmal zusammensitzen und gemeinsam einen trinken.