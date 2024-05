RTL-Star: Lola Weippert verrät offen Grund für Single-Leben

RTL-Star Lola Weippert ist bekannt für ihre Offenheit, doch ein Aspekt ihres Lebens blieb bisher im Dunkeln: ihr Beziehungsstatus. Während sie regelmäßig Einblicke in ihre Moderatorenjobs oder andere Events gewährt, hielt sie ihre romantischen Angelegenheiten stets unter Verschluss – bis jetzt!

RTL-Moderatorin über Grund zum Single-Dasein sicher

Spekulationen ihrer Fans über das Liebesleben des RTL-Stars flammen regelmäßig auf, aber Lola Weippert ist in dieser Hinsicht eher verschwiegen. Erst kürzlich zeigte sie sich auf dem roten Teppich mit einem Mann an ihrer Seite – der stellte sich jedoch als ihren Kollegen und bigFM-Moderator Rolf Vogl heraus.

Auch wenn Fans die beiden als echtes „Dream-Team“ betitelten, spielt sich ihre Beziehung auf einer platonischen Ebene ab. Warum es mit dem richtigen Partner nicht zu klappen scheint, verrät Weippert nun gegenüber NDR.

++ Nach Messer-Angriff auf RTL-Star: „Ich habe richtig viel geheult“ ++

In der Talkshow „deep und deutlich“ kommen so manche persönlichen Themen an die Oberfläche. So plaudert auch Lola mit Moderatorin Aminata Belli und ihrem Kollegen Aurel Mertz offen über ihr Leben als Single-Lady. Die RTL-Moderatorin ist sich dabei sicher: „Ich bin alleine, weil ich ADHS habe.“ Die Diagnose des Aufmerksamkeitsdefizits bekam Lola bereits um Weihnachten 2023 herum, damit an die Öffentlichkeit ging sie Mitte März.

Eine Diagnose, die ihr auch in Partnerschaften im Weg steht. „In Beziehungen entwickle ich Unsicherheiten. Ich projiziere alles, was die andere Person sagt oder macht, auf mich. Das ist natürlich nicht förderlich für eine Beziehung“, erklärt Lola ganz offen.

Doch sie arbeitet aktiv mit einer Therapeutin an diesen Ängsten. Oftmals hat die RTL-Moderatorin das Gefühl, „zu viel“ zu sein. Gerade mit ADHS dachte Lola Weippert sich immer: „Ich bin anders. Ich bin viel zu anstrengend. Ich bin zu laut. Ich habe immer eine Meinung. Das ist nervig und ich muss mich einschränken. Ich habe mich lange nicht als liebenswert empfunden. Ich habe aber gelernt, mich zu akzeptieren und nicht mehr meine größte Kritikerin zu sein.“