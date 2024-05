Inka Bause: RTL-Star stöbert in Vergangenheit -und findet DAS

Inka Bause zählt zweifellos zu den prominentesten TV-Gesichtern Deutschlands. Bevor sie als Moderatorin durchstartete, führte der RTL-Star ein ganz anderes Leben. Beim Durchstöbern vergangener Tage taucht sie tief in die Vergangenheit ein.

RTL-Star belebt Karriere neu

In puncto Style ist RTL-Ikone Inka Bause ein echter Hingucker. Seit Jahren trägt sie ihren ikonischen Kurzhaarschnitt. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Moderationen in Kultshows wie „Bauer sucht Frau“. Was jedoch viele nicht wissen: Der TV-Star rockte in den 80ern lange, wallende Locken und verfolge damit einen ganz anderen Berufsweg.

+++RTL: Jetzt sollen es alle sehen – Sender verbreitet die tolle Nachricht+++

Während dieser Zeit machte sie als Sängerin von sich reden. 1987 brachte sie ihr Debütalbum „INKA“ heraus. Der Hit „Aber Du“ von ihrem zweiten Album „Schritte“ (1989) katapultierte sie auf den dritten Platz der ZDF-Hitparade. Ihr großer Durchbruch folgte rund ein Jahrzehnt später mit dem von ihrem Vater komponierten Song „Ich will nur Dich.“

Inka Bause ist auch 30 Jahre nach ihrem ersten Erfolg in der Musikszene aktiv. Bald betritt sie nicht nur die TV-Bühne, sondern auch die Bühnen ihrer Tour 2025. Dies verkündete die RTL-Größe stolz auf ihrem Instagram-Account: „Freut euch auf meine Tour und mein Album 2025. Lasst uns zusammen feiern. Ich kann es kaum erwarten. Eure Inka.“

RTL-Star findet alte Schätze

Während sie sich auf ihre bevorstehenden Konzerte vorbereitet, taucht Inka in Erinnerungen ein und stößt auf alte Poster ihrer ersten Alben. Bause scheint mit ihrem Werdegang mehr als zufrieden zu sein und schwelgt gerne in der Vergangenheit, wie sie ihren Fans mitteilt: „Liebe Leute, wer hätte gedacht, dass man beim Durchstöbern von 40 Jahren ‚INKA‘ so viele Schätze findet… Es fühlt sich gut an, eine Verbindung zu seiner Vergangenheit zu haben.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für diejenigen, die sich ebenfalls nach alten Zeiten sehnen, spricht Bause ermutigende Worte aus: „Wenn ihr das vermisst – kein Problem! Der heutige Tag kann morgen der Beginn eurer schönen Vergangenheit sein.“

Für RTL-Star Inka Bause ist die Musik nach wie vor ihre Leidenschaft. Seit November 2020 vereint sie ihre beiden Talente als Moderatorin der Radiosendung „Schlager Radio.“