RTL-Star verkündet Baby-News – „Endlich ist es raus“

Sarah Harrison, Jennifer Lange und Angelina Pannek: Zahlreiche ehemalige „Bachelor“-Kandidatinnen ließen zuletzt die Baby-Bombe platzen! Auch ein weiterer RTL-Star hat jetzt seine Schwangerschaft verkündigt.

Einst waren sie fester Programm-Bestandteil bei RTL: „Die Trovatos – Detektive decken auf“. Die Trovatos sind eine Detektivfamilie, bestehend aus Vater Jürgen, Mutter Marta sowie Tochter Sharon. In ihrer eigenen Show gingen sie Ungerechtigkeiten auf der Spur. Doch für Sharon Trovato steht jetzt ein neuer Lebensabschnitt an.

+++RTL-Star Lola Weippert fassungslos: „Das glaubt mir doch alles kein Mensch“+++

RTL-Star im absoluten Baby-Glück

Denn die 32-Jährige ist schwanger! Das gab sie auf ihren Instagram-Account (rund 46.600 Follower) an Valentinstag (14. Februar) bekannt. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Partner. Ihre Hände umfassen den kleinen Babybauch des ehemaligen RTL-Stars.

„You two are my Valentine!” (deutsch: „Ihr zwei seid mein Valentinstag!“) schrieb Sharon Trovato zu dem zuckersüßen Schnappschuss dazu. Und zahlreiche ihrer Follower gratulierten ihr zu der Schwangerschaft.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenfalls interessant für dich: Victoria Swarovski: Diese Entscheidung lässt Fans ausrasten – “ Ich werde noch wahnsinnig“

Zahlreiche Follower freuen sich mit Sharon Trovato

„Endlich ist es raus. Bald endlich Tante“, hieß es von Schwester Sabrina Trovato. Aber auch zahlreiche weitere Personen gratulierten der Brünetten zu ihrem bevorstehendem Mutter-Glück. „Mein Glückwunsch kleine Maus. Das Kind hat Glück euch als Eltern zu bekommen“, „Eine wunderbare Kugelzeit“ und „Wow, freue mich für euch. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft“, hieß es weiterhin in der Kommentarspalte.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wie das Online-Portal „Promiflash“ schreibt, ist Okun D’Goku der Vater von Sharons Kind. Nach ihrer Trennung von Ex-DSDS-Kandidat Severino Seeger (37) war es zunächst ruhig um das Liebesleben von Sharon geworden. Nun hat sie mit Okun wohl ihr ganzes großes Liebes-Glück gefunden.