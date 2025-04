RTL-Paar offiziell getrennt – „Er hat keine Ahnung“

Für Serkan Yavuz und Samira Klampfl endete die Liebes-Geschichte nicht wie im Bilderbuch. Das Paar lernte sich im RTL-Format „Bachelor in Paradise“ kennen und sogar lieben. Danach ging alles ganz schnell: Beziehung, Baby, Hochzeit und sogar noch ein zweites Kind. Doch dann das plötzliche Liebes-Aus.

Die RTL-Stars gehen Beziehungs-technisch mittlerweile getrennte Wege, leben wegen der beiden gemeinsamen Kinder aber noch unter einem Dach. Doch nicht mehr lange: Samira will heimlich, still und leise ausziehen!

RTL-Paar getrennt – SIE will heimlich ausziehen

Als sie 2023 beim „Sommerhaus der Stars“ teilnahmen und sogar als Siegerpärchen aus der Show gingen, schien alles perfekt zu sein zwischen Serkan und Samira. Denn nicht viele Kandidaten haben es bislang geschafft, nach dem TV-Format auch weiterhin eine Beziehung zu führen. Im Interview mit dieser Redaktion erklärte Serkan damals, dass sie das „einzige Paar waren, das vielleicht mal laut wurde, aber sachlich geblieben ist…“ Der Reality-Star war sich sicher: „Deswegen hat es gut funktioniert.“

Fast zwei Jahre später folgte dann doch die plötzliche Trennung.

RTL-Star hat Plan geschmiedet

Gegenüber RTL spricht Samira nun über ihr Vorhaben, von dem ihr Ex Serkan noch nichts weiß. Sie will die gemeinsame Wohnung verlassen – und zwar genau jetzt, wo Serkan für längere Zeit Job-mäßig außer Haus ist. Er – so verrät sie auch – wird nämlich im Herbst in einem neuen TV-Format zu sehen sein und dreht dafür bereits fleißig.

Samira: „Er hat keine Ahnung, wir haben null Kontakt gerade, er weiß überhaupt nicht: Bin ich schon ausgezogen? Hat alles geklappt? Packe ich vielleicht noch Kisten? Stehen überhaupt noch Möbel in dem Haus?“ Wenn Serkan also zurückkommt, wird die Wohnung wohl leer sein. Ein trauriges Ende einer einst so hoffnungsvollen TV-Liebe.

