RTL, Sat.1 und Co.: Handgreiflichkeiten im TV – bei diesen Promis sind schonmal die Sicherungen durchgebrannt

Ein genauer Starttermin für „Prominent Getrennt“ steht noch nicht fest, doch schon jetzt sorgt die RTL-Sendung für Wirbel. Kandidatin Kim Virginia soll handgreiflich und deshalb rausgeschmissen worden sein (hier mehr dazu). Damit ist sie jedoch nicht die Einzige, der bei RTL, Sat.1 und Co. die Hand ausgerutscht ist.

Alleine im Jahr 2023 sorgten mehrere Promis für Furore durch Handgreiflichkeiten. Aber auch in der Vergangenheit haben sich schon einige Promis bei RTL, Sat.1 und Co. nicht nur im Ton vergriffen. Wir haben die krassesten TV-Skandale für dich zusammengefasst.

RTL, Sat.1 und Co.: DAS war der Skandal des Jahres 2023

Für den TV-Skandal 2023 sorgte wohl Gigi Birofio. Kurz nachdem der Reality-Star mit seiner ehemaligen Freundin Dana Feist in das „Sommerhaus der Stars“ eingezogen war, eskalierte die Situation: Bei einem Streit mit Walentina Doronina und Can Kaplan verliert er die Beherrschung und drückt Can die Hand gegen den Kopf. Es sieht danach aus, als ob er seinen Kontrahenten schubsen wolle und dabei abrutscht. Das Security-Personal muss dazwischen gehen. Kurz darauf müssen beide Paare das Format verlassen. Bei einem Boxkampf stehen sich die beiden Kontrahenten erneut gegenüber. Beide lassen heftige Schläge aufeinander los, ehe Can Kaplan den temperamentvollen Italiener K.O. haut.

Yeliz Koc gewann 2023 die elfte Staffel von „Promi Big Brother“. Mit ihrer zurückhaltenden und harmoniebedürftigen Art sammelte sie Sympathiepunkte bei den Sat.1-Zuschauern. Aus den Streitereien ihrer Mitbewohner versuchte sie sich in der Regel rauszuhalten. Doch die alleinerziehende Mutter kann auch anders. Fünf Jahre zuvor wurde sie durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ bekannt. Nachdem sie mit Junggeselle Daniel Völz auf einem romantischen Date war und es anschließend sogar zu einem Kuss kam, musste sie bei der Nacht der Rosen überraschend gehen. Yeliz kannte auf die fiese Abfuhr nur eine Antwort und verpasste dem Rosenkavalier eine deftige Ohrfeige. „Die Klatsche hat eigentlich nicht gereicht. Ich hätte am liebsten die Faust genommen“, fügte sie hinterher noch hinzu.

Ausraster vor laufender Kamera

Im Sat.1-Container von „Promi Big Brother“ sitzen die Promis auf engstem Raum und oft mit knurrendem Magen zusammen. 2020 krachte es deshalb ebenfalls zwischen Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack und Drag-Queen Katy Bähm. Während eines Zoffs ging die Ex-Frau von Michael Ballack plötzlich auf Katy Bähm los. Die Bewohner gingen sofort dazwischen und beruhigten die erhitzen Gemüter wieder. Kurz darauf bereute Simone Mecky-Ballack ihren Ausraster. Sie sorgte sich vor allem, was ihre Kinder wohl von ihrer Reaktion halten würden.

Auch im Dschungelcamp kam es in der achten Staffel zu einer heftigen Szene. Wer sich bei den Prüfungen keine Sterne erspielt, der bekommt auch kein Essen – so simpel sind die Spielregeln. Doch nach mehreren Tagen ohne richtigen Schlaf und Essen, liegen die Nerven schnell blank. Als dann auch noch Camp-Nervensäge Larissa mal wieder rummotzt, brennt Winfried Glatzeder die Sicherung durch. Der Schauspieler brüllt und schubst das Ex-GNTM-Model rabiat. „Ich habe gedacht, der schlägt mich nieder“, sagte sie hinterher. Winfried mühte sich zu einer Entschuldigung ab, was ihm wohl vor dem direkten Rausschmiss bewahrte. RTL beließ es bei einer Ermahnung.

Noch mehr News:

Ebenfalls unvergesslich bleibt der 26. März 2022. Oliver Pocher besuchte in der Dortmunder Westfallenhalle einen Boxkampf von Ex-Weltmeister Felix Sturm. Der Comedian saß in der ersten Reihe, als er plötzlich von dem Rapper Fat Comedy angegriffen wurde. Ohne Vorwarnung schlug dieser Oliver Pocher mitten ins Gesicht (hier weitere Einzelheiten). Die Szene war zwar nicht im Fernsehen zu sehen, doch in den sozialen Medien ging ein Video der Prügel-Attacke viral. Der Fall landete vor dem Gericht und der Angreifer musste 50.000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer zahlen.