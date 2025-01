Diese Reality-Formate auf RTL, ProSieben & Co. erwarten dich in der 2. Jahreshälfte 2025

Genauso wie die 1. Jahreshälfte 2025 versprechen auch die restlichen Monate TV-Unterhaltung der Extraklasse. Ob Liebesdramen, fesselnde Wettkämpfe oder spannende Promi-Abenteuer – Reality-Fans steht eine heiße Saison voller Überraschungen bevor.

Dabei sind viele altbewährte Klassiker Teil der abendlichen Fernsehunterhaltung. Auf welche Formate kannst du dich dabei konkret freuen?

Was sich bewährt, hat Bestand

Voraussichtlich Ende Juli erwartet Reality-Fans auf RTL+ das Datingformat „Are You the One VIP“. Hierbei begeben sich prominente Singles unterstützt von einem Matching-System auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Doch der Weg zur großen Liebe ist alles andere als einfach: Eifersucht, Intrigen und starke Emotionen sorgen für mächtig Zündstoff.

Im August geht mit hoher Wahrscheinlichkeit die 6. Staffel der Show „Beauty & The Nerd“ auf ProSieben an den Start. Bei der Show treffen Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So bilden Schönheiten und Nerds Duos, die sich in herausfordernden Challenges beweisen müssen. Alles in allem dreht sich das Format besonders um ein radikales Make-Over für die Nerds – mit oftmals beeindruckenden Transformationen.

Turnusgemäß wird im September wieder „Love Island“ auf RTL Zwei ausgestrahlt. Aber bisher fehlt die offizielle Bestätigung noch. Hier machen sich Singles in einer luxuriösen Villa auf die Suche nach der großen Liebe. Ihr Schicksal liegt dagegen nicht allein in ihren Händen. So mischen die Zuschauer kräftig mit und beeinflussen, wer ein Traumpaar wird und wer scheitert. Flirts, emotionale Dramen und unerwartete Wendungen machen dieses Format zu einem Dauerbrenner.

RTL-Klassiker bereichern das Herbst-Programm

Der altbekannte Quoten-Hit „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL unterstreicht ebenfalls noch einmal die geballte Reality-Unterhaltung im September. Fans müssen sich für eine offizielle Bestätigung aber noch gedulden. Während der Show teilen prominente Paare nicht nur den Alltag in einem Haus auf engstem Raum, sondern liefern sich auch spannende Wettkämpfe um den Titel und ein Preisgeld. Hierbei sind aufwühlende Konflikte, Intrigen und Lachmomente garantiert.

Der September ist selbstverständlich ebenfalls der Startschuss für die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau.“ Dennoch ist es noch nicht offiziell bestätigt. In der 21. Staffel suchen Landwirte aus Deutschland und anderen Ländern ihr passendes Gegenstück. Hierbei stellen sich die Kandidaten dem abwechslungsreichen Landleben und erleben vielfältige Dates. Diese Show vereint Romantik und Humor auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise.

Der Reality-Herbst im Oktober wird voraussichtlich durch das RTL-Format „Temptation Island VIP“ eingeläutet. Die offizielle Bestätigung steht auch hier noch aus. Hierbei unterziehen sich Promi-Paare in einem luxuriösen Ambiente einem ultimativen Treuetest. Während ihres Aufenthaltes sind sie von kokettierenden Singles umgeben. Tiefgreifende Emotionen und Streitereien sorgen für einzigartige TV-Unterhaltung.

Joyn und RTL+ runden das Reality-Jahr 2025 ab

Der November wird voraussichtlich von der Reality-Show „Das große Promibüßen“ auf Joyn begleitet. Jedoch gab es hier auch noch keine offizielle Bestätigung. Prominente verbringen hier auch auf engstem Raum gemeinsam Zeit miteinander. Dabei müssen sie sich auf emotionale und ehrliche Art und Weise in sogenannten „Runden der Schanden“ mit früheren Fehltritten auseinandersetzen.

Ein weiteres fesselndes Highlight im November wird höchstwahrscheinlich abermals „Are You the One“ auf RTL+ sein. Die offizielle Bestätigung ist hier auch noch nicht erfolgt. Im Format machen sich Singles auf die Jagd nach ihrem perfekten Match, das durch einen geheimen Algorithmus ausgewählt wurde. Missverständnisse und Eifersüchteleien bringen das Drama ins Rollen. Hierbei werden Romantik, Spannung und unerwartete Wendungen einzigartig miteinander vereint.

Im Dezember stehen noch keine offiziellen Starttermine von Reality-Shows fest. Dennoch laufen auch viele Formate aus vergangenen Monaten weiterhin im Dezember.