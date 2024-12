„Dschungelcamp“-Finale steht fest – Zuschauern stößt es bitter auf

Für die einen das TV-Event des Jahres, für die anderen der perfekte Anlass, früh ins Bett zu gehen. Doch eines steht fest: Das RTL-„Dschungelcamp“ sorgt auch 2025 wieder für Diskussionen. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar um 20:15 Uhr in eine neue Staffel und schickt seine prominenten Kandidaten in die australische Wildnis. Von Ekelprüfungen über Zoff am Lagerfeuer bis hin zu tränenreichen Geständnissen – die RTL-Show verspricht auch diesmal wieder Drama pur.

Doch noch bevor die erste Prüfung absolviert ist, sorgt ein ganz anderes Thema für Wirbel: Der Termin des Finales.

„Dschungelcamp“ macht Finale offiziell

Wie RTL bekannt gab, fällt das „Dschungelcamp“-Finale in diesem Jahr ausgerechnet auf den 9. Februar – denselben Tag wie der Super Bowl, das größte Sportereignis des Jahres. Der Sender bewirbt den Abend zwar als „Super-Final-Sonntag“, doch die Fans zeigen sich alles andere als begeistert.

Während RTL den Showdown als doppeltes Highlight anpreist – zunächst das „Dschungelcamp“-Finale um 20:15 Uhr, gefolgt vom Super Bowl in der Nacht – sorgen sich viele Fans um ihre Lieblingssendung. Denn die Geschichte zeigt: Wenn die beiden Events aufeinandertreffen, muss das „Dschungelcamp“ meist zurückstecken.

Unter einem Instagram-Post des offiziellen „IBES“-Accounts hagelt es Kritik.

„Dschungelcamp“-Fans gehen auf die Barrikaden

„Wehe, das Finale geht dadurch wieder nur eine Stunde!“, schreibt ein User, während ein anderer hinzufügt: „Heißt das, dass der Dschungel wieder nur 34 Minuten lang ist?“ Die Angst vor einem gekürzten Showdown scheint groß – schließlich sorgte die Konkurrenz zum Super Bowl in der Vergangenheit bereits für verkürzte Sendezeiten.

Doch nicht alle sind verärgert. Für eingefleischte Fans des „Dschungelcamps“ ist die neue Staffel längst der Höhepunkt des Jahres. Kommentare wie „Für mich die fünfte Jahreszeit“ oder „Wuhuuu!“ spiegeln die positiveren Stimmen wider.

Spannend bleibt auch die Frage, welche Promis dieses Jahr ins „Dschungelcamp“ einziehen. Noch hält RTL die Namen der Kandidaten geheim, doch wie immer brodelt die Gerüchteküche. Namen wie „GZSZ“-Star Timur Ülker, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack oder Reality-Star Eva Benetatou sind bereits gefallen.