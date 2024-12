Heinz Hoenig wird überrascht: Seine Frau Annika beweist Mut zur Veränderung

Der frühere ZDF-Schauspieler Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig werden froh sein, wenn sie unter das Jahr 2024 einen Schlussstrich ziehen können. So begann für die gesamte Familie nach Hoenigs Teilnahme am RTL–Dschungelcamp eine schreckliche Odyssee. Diese war von einer komplexen Operation an der Speiseröhre, dem anschließenden Verweilen im Koma, dem Kampf um Leben und Tod sowie einem monatelangen Krankenhausaufenthalt geprägt.

Seit September erholt sich Heinz Hoenig wieder in seinem eigenen Haus im Kreise seiner Liebsten. Bedingungslos konnte er sich auf seine Frau Annika verlassen: Sie steht ihm immer mit den zwei gemeinsamen Söhnen bei und pflegt ihren Mann. Sein Lebensmut ist derweil ungebrochen. Nun überrascht seine Frau ihn: Zur Abwechslung der ganzen Tragik kann Heinz eine neue Facette von Annika bewundern.

Heinz Hoenigs Annika unterzieht sich einem Umstyling

So stand für seine Ehefrau nach monatelanger Pause ein Friseurbesuch an. Diesen teilte sie mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story und schrieb: „Wir haben uns beeilt und Heinzi war in dieser Zeit gut versorgt.“ Annika trägt nun einen modernen Bob mit fransigem Pony. Dies waren aber nicht die einzigen Schnapsschüsse, die sie veröffentlichte.

Ein neues Foto mit ihrem Heinz zeigt die beiden Kopf an und Kopf mit einem Lächeln im Gesicht. „Liebe ist die Antwort auf alles“ lautet dabei ihre Fotobeschreibung.

Aktuell befinde sich Heinz Hoenig derweil in der Vorbereitung auf seine anstehende Aorta-Operation.