Premiere bei RTL-Liveshow – damit hat keiner gerechnet

Am Dienstagnachmittag (22. April) erwartet die Zuschauer des RTL-Magazins „Punkt 12“ eine etwas andere Sendung. Denn neben den zahlreichen Nachrichten und Beiträgen dreht sich diesem Tag ausnahmsweise mal alles um eine Person: Katja Burkard.

Die RTL-Moderatorin feiert in der Live-Show nämlich ihren 60. Geburtstag! Neben dem obligatorischen Kuchen und emotionalen Videobotschaften sorgt vor allem eine Überraschung für Aufsehen. Damit konnte nun wirklich keiner rechnen.

RTL überrascht Moderatorin mit Song

Es war eine ganz besondere Sendung für Moderatorin Katja Burkard. Die zahlreichen Überraschungen, die ihr Team für sie geplant hat, rühren die 60-Jährige sichtlich. Bei einem Geschenk verliert sie dann völlig die Fassung während der Live-Sendung.

+++ auch interessant für dich: RTL: Stefan Raab geht „Punkt 12“-Moderatorin an – „Was ist das für eine Frage?!“ +++

Denn plötzlich steht kein Geringerer als Ross Antony im RTL-Studio und singt den Song „Die nächsten 60“, welchen er extra für Katja Burkard gemacht hat. Im RTL-Interview verrät der Musiker, dass die Produktion des Liedes eine Herzensangelegenheit gewesen sei. Schließlich mögen sich die beiden sehr, wie Ross Antony erzählt.

+++ „TV Total“: RTL-Moderatorin Katja Burkard vor Auftakt knallhart – „Hätte er nötig“ +++

„Ich kenne Katja schon sehr lange, bestimmt seit 20 Jahren. Über die letzten Jahre sind wir uns immer wieder begegnet – ob bei Punkt 12, auf Partys oder bei verschiedenen Sendungen. Wir haben uns einfach sofort gut verstanden. Wir sind zwei Menschen, die das Leben genießen, mit einem Lächeln durchs Leben gehen und unseren Job nicht nur als Arbeit sehen – für uns ist das eine echte Leidenschaft. Da hat die Chemie einfach von Anfang an gestimmt!“, so der Sänger.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und Katja Burkard? Die kann es kaum fassen, wie in der Liveshow deutlich wird: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.” Unterm Strich ist die Überraschung an ihrem runden Geburtstag also voll und ganz gelungen.