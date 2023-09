RTL-Moderatorin Katja Burkard: Ihre Fans sind bei diesem Anblick schockiert – „Einfach lächerlich und peinlich“

Gerade als TV-Gesicht sind auch abseits der Fernsehkameras alle Augen auf einen gerichtet. So wie unter anderem bei RTL-Star Katja Burkard. Die „Punkt 12“-Moderatorin ist gerade erst aus ihrem Japan-Urlaub zurück, wo sie die trendigen Klamotten ihres RTL-Stylisten-Teams beiseiteließ und sich stattdessen schlichtweg im Bikini im Meer zeigte (hier mehr >>>) . Ein Volltreffer bei ihren Fans.

Jetzt allerdings geht ihr Modegespür so richtig nach hinten los. Auf Instagram postete die RTL-Moderatorin nun ein Bild von sich im kompletten Jeans-Look. Ihre Follower haben eine ganz klare Meinung dazu.

RTL-Moderatorin Katja Burkard schockiert ihre Fans

In Jeans-Bluse und Oversized-Jeans überquert Katja Burkard eine Straße, lacht herzlich in die Kamera. Dazu trägt sie schwarze Pumps in der Hand und knallorangefarbene Schlappen an den Füßen. Ein um den Kopf gebundenes Tuch komplettiert den Alltagslook. Happy schreibt die 58-Jährige zu dem Instagram-Bild: „Ich wünsche euch einen schönen Tag!“

Happy wird sie aber wohl nicht mehr gewesen sein, als sie sich womöglich die Kommentare ihrer Fans durchgelesen hat. Die scheinen von der Outfit-Wahl nämlich alles andere als begeistert gewesen zu sein und schreiben zu dem Bild:

„Omg, das geht gar nicht“

„Die Klamotten gehen gar nicht!“

„Leider nicht schön“

„Einfach lächerlich und peinlich“

„Schön ist was anderes!“

„Also mit DIESEM Outfit- ich weiß nicht so recht… am besten – No Comment“

Lob gibt es dagegen von Sat.1 „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen: „Mal in was Bequemes geschlüpft. Richtig so!“ Und auch diese Followerin scheint Gefallen an Katjas Klamotte gefunden zu haben: „Die orangenen Schuhe sind ein Eyecatcher.“

RTL-Star Katja Burkard selbst hat sich derweil nicht mehr zu den Kommentaren geäußert. Mal sehen, mit welchem Outfit sie beim nächsten Mal um die Ecke kommt – oder sollte man lieber sagen: Über die Straße flaniert…