RTL verkündet Weihnachtsprogramm: Fans sauer – „Gibt es keine schönen Filme mehr?“

Lange ist es nicht mehr hin. So langsam werden die Tage kürzer, die Nächte länger und auch die Temperaturen nähern sich immer mehr dem Wetter an, das man eigentlich Mitte November erwarten würde. Zudem, und das ist ganz wichtig, schmecken jetzt bereits die ersten Plätzchen. Zeit also, um sich schon einmal Gedanken um das weihnachtliche TV-Programm zu machen. Wie passend also, dass RTL nun endlich bekannt gegeben hat, was denn für Highlights rund um die Festtage die Verwandtschaftsbesuche erheitern sollen. Und der Sender hat ordentlich vorgelegt.

Am achten Dezember beispielsweise zeigt RTL ein „Winterchampion“-Spezial der „Lego Masters“. Am 17. Dezember wiederum überlässt der Kölner Sender einem der größten Komiker des Landes die Primetime. In „Ottos Märchenshow“ interpretiert Otto Waalkes Märchenklassiker neu. So enthüllt er laut RTL, dass Rotkäppchen sich verbotenerweise allein über Kuchen und Wein hergemacht hat oder zeigt mit ‚Germany’s Next Super Princess‘ seine ganz eigene Aschenputtel-Version.

RTL präsentiert TV-Programm für die Weihnachtstage

Ganz eigene Tanzversionen werden dagegen einen Tag vor dem Heiligen Abend aufs Parkett gezaubert. Da steigt nämlich die große Weihnachtsshow von „Let’s Dance“. Unter anderem dabei: Rúrik Gíslason mit Malika Dzumaev, Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató, Mathias Mester mit Renata Lusin, Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke oder René Casselly mit Kathrin Menzinger.

Am Heiligen Abend selbst wird es richtig weihnachtlich. Da zeigt RTL den Christmas-Klassiker „Der Grinch“, während am ersten Weihnachtstag der Abenteuerfilm „Ruf der Wildnis“ mit Harrison Ford und „Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy die Zuschauer überzeugen soll. Nach Grinch und Harrison Ford folgt dann Günther Jauch mit dem „Weihnachts-Zockerspecial“ von „Wer wird Millionär“.

Und wie kommt das Weihnachtsprogramm bei den Fans an? „Das Weihnachtsprogramm ist unter aller Sau und wird jedes Jahr schlimmer. Warum muss man Ratesendungen etc. an Weihnachten zeigen? Gibt es keine schönen Filme mehr? Immer derselbe Scheiß. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Sender so wie Sat.1“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Wow. Dann weiß ich wenigstens, welchen Sender ich nicht schauen werde.“ Ein Dritter meckert: „Find die Auswahl Katastrophe.“

Doch es gibt auch Menschen, die sich auf die RTL-Weihnachtssendungen freuen. „Super cool“, jubelt ein Zuschauer. Und ein anderer ergänzt: „’Ruf der Wildnis‘ mit Harrison Ford sieht interessant aus. Den schaue ich mir auf jeden Fall an.“