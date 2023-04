RTL-Star muss seinen Namen ändern: „Habe einen dummen Fehler gemacht“

Er war einer DER Kultkandidaten der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“. Als Fitnessfan Ingo wurde Ingo Peters deutschlandweit bekannt. Und auch nach dem Ende seiner Staffel wurde es nur bedingt ruhiger um den Rheinländer.

Der RTL-Star brach den Kontakt zu seinen Eltern ab, die in der RTL-Show stets fest an seiner Seite standen. So hatte der „Schwiegertochter gesucht“-Star mit seiner Annika endlich die Frau fürs Leben gefunden. Doch zwischen dem glücklichen Paar und Ingos Eltern Stups und Lutz sollte es so recht nicht passen. Bis heute scheinen die Fronten verhärtet.

RTL-Star Ingo muss seinen Namen nennen

Und jetzt auch noch DAS. Auf Instagram verkündet Ingo, der sich auch unter seinem Künstlernamen ‚Ingonator‘ als Partysänger versuchte, dass er einen Fehler gemacht habe. „Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich kann und darf meinen Namen als Ingo…. nicht mehr benutzen. Hab leider einen dummen Fehler gemacht, der nicht noch mal vorkommt. Jetzt brauche ich einen neuen Künstlernamen“, so Ingo.

Welchen Fehler er genau gemacht hat, verriet Ingo an dieser Stelle nicht. Wir dürfen aber schon gespannt sein, unter welchem Namen er künftig seine Fans beglücken will. Die wiederum bat Ingo auch um Hilfe. Sie sollen ihm nun dabei helfen, einen neuen Titel zu finden. Na, da sind wir ja mal gespannt, was dabei rauskommt.

RTL-Star heizt Gerüchteküche an

Zuletzt heizte Ingo die Gerüchteküche um seine Person an, indem er seinen Facebook-Account überraschend löschte. Der einstige „Schwiegertochter gesucht“-Star ist derzeit nur noch auf Instagram aktiv. Die Sendung an sich dagegen ist aktueller denn je. So stellte RTL zuletzt erst die neuen Schwiegersöhne vor.

