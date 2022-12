RTL: Programmänderung an Weihnachten! Nur eine Sendung wird verschont

Weihnachtszeit ist Familienzeit! Und was wäre die ohne einen gemütlichen Abend auf der Couch? Für die RTL-Zuschauer bedeuten die Feiertage aber auch Programmänderungen. Denn einige der regulären Shows müssen weichen.

Statt Promis, Daily-Soaps und Alltagstipps, zeigt RTL zur Weihnachtszeit jede Menge Familienfilme. Dafür müssen viele Zuschauer allerdings auf ihre geliebten Shows verzichten.

RTL ändert das Programm und wirft diese Shows raus

Auf Anfrage dieser Redaktion heißt es von RTL: „An den Feiertagen 24. bis 26.12. läuft nur ‚RTL Aktuell‘ durch. Alle anderen regulären Formate pausieren dann.“

Das bedeutet, dass die Fans des Kölner Senders an Heiligabend (Samstag, 24.12.), dem 1. Weihnachtstag (Sonntag, 25.12.) und dem 2. Weihnachtstag (Montag, 26.12.) nicht in den Genuss ihres gewohnten Programms kommen. Das Magazin „Life – Menschen, Momente, Geschichten“, das regulär samstags um 19.05 Uhr ausgestrahlt wird, fällt am 24.12. aus. „Exclusiv – Weekend“ wird an diesem Wochenende ebenfalls nicht gesendet.

RTL holt Weihnachtsklassiker ins Programm

Außerdem fällt “Explosiv – das Magazin“, das normalerweise jeden Montag um 18 Uhr läuft, aus. Auch die Daily-Soap „GZSZ“, die werktags immer um 19.40 Uhr ausgestrahlt wird und das Mittagsmagazin „Punkt 12“ werden am 26.12. nicht gezeigt. Wie von RTL bestätigt, pausiert nur das Nachrichtenmagazin „RTL Aktuell“ nicht an den Feiertagen und geht regulär um 18.45 Uhr auf Sendung.

Das geänderte Programm kommt Filmfans allerdings zugute. Denn der Sender hat einiges in Planung. Den heiligen Abend läutet RTL bereits um 14.50 Uhr mit einem echten Klassiker ein und zeigt „Das Wunder von Manhattan“. Zur Primetime gibt es dann „Der Grinch“. Ab 21.50 Uhr verbreitet Schauspieler Tim Allen als Weihnachtsmann in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ Weihnachtsstimmung.

Am 25. Dezember besucht RTL um 16.45 Uhr Bauern und Paare aus den letzten Jahren „Bauer sucht Frau“ und zeigt das Weihnachtsspecial: „Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom“. Um 20.15 Uhr soll Hollywoodstar Harrison Ford mit der Free-TV-Premiere „Ruf der Wildnis“ begeistern. Anschließend startet um 22.05 Uhr „Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung“.

So richtig weihnachtlich wird es noch einmal am 26. Dezember mit Martin Rütter und der Show „Die Welpen feiern Weihnachten“ und Günther Jauch und dem „Wer wird Millionär?“-Weihnachts-Zockerspecial.