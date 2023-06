RTL verkündet Serien-Hammer – endlich ist es so weit

Das RTL-Programm reicht von A wie „Alles was zählt“ bis zu Z wie „Zeig uns deine Stimme“. Der Kölner Sender weiß, wie er sein Publikum unterhalten kann und bietet über das TV-Programm hinaus mittlerweile auch diverse Eigenproduktionen in der Mediathek bei RTL+ an.

Und eben hierfür hat der Sender jetzt Nachschub angekündigt. Wie RTL am Mittwoch (21. Juni) bekannt gegeben hat, können sich die Fans der Serie „Sisi“ auf Staffel 3 freuen. Aber nicht nur das, es gibt bereits erste Informationen über den Show-Inhalt und die neuen Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit dabei sein werden.

RTL kündigt „Sisi“-Fortsetzung an

„Jetzt geht das erfolgreiche Serien-Epos in eine neue Runde: Die Dreharbeiten zur 3. Staffel sind vor Kurzem im Baltikum gestartet“, gibt der Sender auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Lange ist es her, da spielte Romy Schneider in der Kult-Trilogie „Sissi“ die Kaiserin von Österreich.

Seitdem erschienen diverse Adaptionen. Auch Netflix mischte 2022 mit, als „Die Kaiserin“ veröffentlicht wurde. Bei RTL+ ist es Dominique Devenport, die jetzt erneut in die Rolle der bekannten Adeligen schlüpft und an der Seite von Jannik Schürmann als Franz zu sehen sein wird.

Neu mit dabei sind diese Promis:

Arian Wegener als Kronprinz Rudolf

Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar

Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma

Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung

Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl, Vater von Franz

++ RTL-Star Djamila Rowe packt übers Dschungelcamp aus: „Hatte jeden Tag Angst“ ++

Dreharbeiten laufen schon

Auch erste Infos rund um die Handlung der dritten Staffel macht RTL jetzt öffentlich. Der Sender fasst es wie folgt zusammen: „Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf stellen die Liebe von Sisi und Franz erneut auf die Probe. Sisi steht vor einer Zerreißprobe – zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof“. Hier ist Drama vorprogrammiert.

Mehr News:

Auf welches Datum der Start der neuen Staffel angesetzt ist, bleibt bislang zwar noch geheim, dafür steht jetzt aber schon fest, wann die Dreharbeiten abgeschlossen werden sollen. Bis August 2023 wird noch in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung gedreht, danach geht’s an den Schnitt.