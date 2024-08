Premiere bei RTL! Frauke Ludowig wird eiskalt aus dem Programm geschmissen

Kaum eine deutsche Moderatorin hat mehr Stars und Sternchen getroffen als sie: Frauke Ludowig ist DIE Promi-Expertin hierzulande. Seit 1994 geht sie mit ihrem Kult-Format „Exclusiv – Das Starmagazin“ bei RTL auf Sendung und teilt dort die brisantesten News aus der Welt der Schönen und Reichen mit den Zuschauern.

Sonntags gibt es sogar ein Special, wo die Sendung statt nur 15 Minuten sage und schreibe eine Stunde lang ist. Doch wer am 1. September für Frauke Ludowig bei RTL einschaltet, der wird bitter enttäuscht sein.

RTL räumt Sendeplatz frei

Frauke Ludowig und ihr Format sind über die Jahre Kult geworden. Gemeinsam mit ihren Kollegen Bella Lesnik und Kena Amoa versorgt die Moderatorin ihre Zuschauer mit dem neusten Klatsch und Tratsch. Besonders die längere Ausgabe am Sonntag steht für viele fest im TV-Kalender.

+++ RTL-Moderatorin Frauke Ludowig macht pikantes Geständnis – mit DIESEN Stars knisterte es +++

Doch kommenden Sonntag (1. September) schauen die Fans der Sendung in die Röhre. RTL räumt den Sendeplatz nämlich für eine andere Berichterstattung frei. Der Sender zeigt anlässlich der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ein Sonderprogramm, wie es in einer offiziell Mitteilung heißt. Dafür muss Frauke Ludowig bedauerlicherweise weichen. Doch es gibt ein Trostpflaster.

RTL verkündet Premiere

Es ist das erste Mal in der Geschichte von „Exclusiv – Das Starmagazin“, dass die Sendung nicht im linearen TV ausgestrahlt wird, sondern in der Mediathek bei RTL+. Manch einer sorgt sich nun allerdings. Denn dort sind viele Inhalte bekannterweise kostenpflichtig und können nur mit einem Abo geschaut werden. Gilt das etwa auch für die Erstausstrahlung der Folge am 1. September?

+++ RTL-Star Frauke Ludowig kaum wiederzuerkennen – „Danke für dieses super ehrliche Bild“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Keine Sorge: Um die Folge am kommenden Sonntag sehen zu können, braucht man kein Abonnement. Wie RTL nun verkündet, wird die Erstausstrahlung im Free-Bereich von RTL+ zu sehen sein.