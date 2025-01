RTL: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ kommt irre Info durch

Es war ein Abend voller Spannung, Jubel und der ein oder anderen Schweißperle auf der Stirn von Günther Jauch. Die „3-Millionen-Euro-Woche“ bei „Wer wird Millionär?“ ging mit einem grandiosen Finale am Freitagabend (10. Januar) zu Ende und fesselte Millionen Zuschauer an die Bildschirme. Dabei holte Jauch einige der Glückspilze, die bereits in den Vorrunden ordentlich abgesahnt hatten, zurück auf den heißen Stuhl.

Die Herausforderung? Sie mussten einen Großteil ihres hart erkämpften Gewinns aus der Vorrunde aufs Spiel setzen. Ein echter Nervenkitzel, der den Puls der Kandidaten und Zuschauer gleichermaßen in die Höhe trieb! Ganze 4,36 Millionen Zuschauer klebten am Freitagabend laut „DWDL“ vor den Bildschirmen – und das trotz harter Konkurrenz durch den König Fußball!

„Wer wird Millionär?“ sorgt für TV-Spektakel

Während Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen auf Sat.1 kickte und Millionen Fußballfans in den Bann zog, hielt Jauch mit seiner Quiz-Show tapfer dagegen. Mit einem Marktanteil von 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum und satten 20,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann RTL mehr als zufrieden sein. Das besondere Highlight: Die beliebte Quiz-Show erreichte am Freitag die höchste Zuschauerzahl seit über einem Jahr.

Zuletzt wurde eine höhere Reichweite am 5. Januar 2024 verzeichnet – ebenfalls beim Finale einer „3-Millionen-Euro-Woche“ mit damals über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Derweil lockte der „Bundesliga“-Restart 3,95 und 4,16 Millionen Zuschauer zu Sat.1 und erzielte Marktanteile von 15,3 und 17,4 Prozent. Doch „Die Chefin“ ließ sich die Reichweite nicht nehmen: Mit starken 5,77 Millionen Zuschauern sicherte sie sich den Tagessieg!

ProSieben versuchte es mit „Transformers: The Last Knight“, doch die Roboter-Action konnte nur 6,0 Prozent der jungen Zuschauer begeistern. Vox und Kabel Eins hatten ebenfalls das Nachsehen und mussten sich mit mageren Quoten zufriedengeben.