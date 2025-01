„Wer wird Millionär“: Kandidat kämpft erneut um die Millionen – Zuschauer tönen: „Ungerecht“

„Wer wird Millionär?“ ist zweifellos eine der bekanntesten Quiz-Shows im deutschen Fernsehen. Seit Jahren begeistert das Format mit spannenden Fragen und einem charismatischen Günther Jauch, der die Kandidaten durch den Wettlauf um Millionen führt. Doch diesmal sorgt nicht nur der Nervenkitzel um den großen Gewinn für Gesprächsstoff, sondern ein umstrittenes Thema, das die Zuschauer in zwei Lager spaltet:

Ein Kandidat, der bereits in Österreich bei der Show antrat, sitzt erneut auf dem berühmten Stuhl.

„Wer wird Millionär?“: Fans gehen auf die Barrikaden

„Wer wird Millionär?“ ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Quiz-Sendungen im deutschen Fernsehen. Mit Günther Jauch als charismatischem Gastgeber zieht die Show Woche für Woche Millionen von Zuschauern vor den Bildschirm. Doch nun sorgt ein Post des Senders für mächtig Aufsehen und Unmut bei den Fans.

Ein Kandidat, der bereits in Österreich bei der Show teilnahm und 15.000 Euro gewann, sitzt erneut auf dem heißen Stuhl gegenüber von Jauch – und das sorgt für jede Menge Diskussionen.

In einem kurzen Video, das der Sender auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, kündigte RTL an: „Bei Günther Jauch gibt’s eine zweite Chance! Kandidat Christian Nagel hat in Österreich schon 15.000 Euro gewonnen. Wird er es bei der 3-Millionen-Euro-Woche weiterbringen?“ Doch dies ruft bei den Zuschauern mächtige Proteste hervor.

„Wer wird Millionär?“: RTL-Sprecher schafft Klarheit

Einige kritisieren, dass Kandidaten, die bereits etwas gewonnen haben, nun erneut in der Show sitzen – und das in einer Woche, in der die Höchstgewinne auf drei Millionen Euro steigen.

„Wieso sind überall bei den Kandidaten und Zuschauern Leute, die schon was gewonnen haben? Warum verteilt man die Chance nicht auf möglichst viele Leute?“, echauffiert sich ein User. Ein anderer ergänzt: „Sorry, ungerecht! Ich bewerbe mich seit über 20 Jahren bei ‚Wer wird Millionär?‘ und dann ist er gleich in beiden Sendungen dabei?!?“ Die Enttäuschung ist groß, viele Zuschauer fühlen sich benachteiligt.

Doch wie so oft im Fernsehen steckt hinter allem eine Regel. Der erneuten Teilnahme von Christian Nagel steht nichts im Wege – die Teilnahme an der 3-Millionen-Euro-Woche ist laut RTL-Sprecher vollkommen regelkonform.

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär?“ läuft noch bis zum 10. Januar 2025 bei RTL. Wer das Spektakel verpasst hat, kann die Ausgaben auch sieben Tage lang auf RTL+ streamen.