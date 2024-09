RTL: Nach „Mobbing“-Vorwürfen – Ex-„Bachelor“ wieder im TV

Beim „Bachelor“ gehen seit Jahren begehrte Junggesellen auf die Suche nach der perfekten Traumfrau. Seitdem erlangten nicht nur einige Kandidatinnen der Sendung Bekanntheit auf Social Media, sondern vor allem die Rosenkavaliere selbst.

Einer von ihnen ist Andrej Mangold, der 2019 in der RTL-Kuppelshow teilnahm. Nach seinem TV-Debüt blieb er allerdings nicht nur wegen positiver Schlagzeilen im Gedächtnis.

Vor allem seine Mobbing-Vorwürfe im „Sommerhaus der Stars“, in dem der Ex-Bachelor nur ein Jahr später mit seiner damaligen Freundin Jenny Lange einzog, sorgten für Aufruhr um den TV-Star. Dort traf er auf Ex-Flirtobjekt Eva Benetatou und deren (heutigen Ex-)Freund Chris Broy und hetzte die restlichen VIP-Kandidaten gegen sie auf. Zahlreiche Aussprachen und Negativ-Schlagzeilen später ist Andrej Mangold bereit für sein TV-Comeback.

RTL-Star lässt die Bombe platzen!

Obwohl sich RTL-Star Andrej Mangold weiterhin strikt an seine Social-Media-Pause hält, die er sich selbst seit April 2024 auferlegt hat, plant er zeitgleich seine Rückkehr im deutschen TV. Der einstige Rosenkavalier fliegt für sein neues Projekt „EXATLON“ in die Karibik, ein weltweit erfolgreiches Sport-Reality-Format, was durch „Sport1“ jetzt auch den Weg ins deutsche TV findet.

Auf „Bild“ Anfrage bestätigt er seine Teilnahme als Kandidat und verrät: „Es ist ein brutal herausforderndes Sport-Format und genau das Richtige für mich als Leistungs- und Ex-Profisportler. Es wird toll sein wieder vor der Kamera zu stehen und das Ganze mit meiner Leidenschaft, dem Sport verbinden zu können.“

Sportler und Reality-Sternchen messen sich bei „EXATLON“ über Wochen in intensiven, physischen und strategischen Herausforderungen. Für RTL-Star Andrej Mangold das perfekte Format, um sich wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schließlich spielte er jahrelang professionell Basketball und kann sein sportliches Talent bald wieder unter Beweis stellen.