„Let’s Dance“-Star eiskalt beklaut: „Was sind das für Menschen?“

Es gibt Momente im Leben, die einfach unfassbar sind. „Let’s Dance“-Liebling Renata Lusin musste kürzlich einen solchen Moment erleben – und das in einer ihrer verletzlichsten Situationen. Während sie ihrer kleinen Tochter Stella die Brust gab, schlugen Diebe zu und entwendeten ihren Rucksack.

Die frischgebackene Mama, die erst im März mit Ehemann Valentin Lusin das Eltern-Glück fand, teilt ihr Familienleben gerne auf Instagram mit ihren 243.000 Followern (Stand 6. September 2024). Doch diesmal war die Botschaft alles andere als erfreulich. „Während ich gestillt habe. Was sind das für Menschen?“, fragte Renata fassungslos in ihrer Story.

„Let’s Dance“-Star macht seinem Ärger Luft

Besonders ärgerlich: Der Rucksack enthielt nicht nur 120 Euro Bargeld, sondern auch all ihre wichtigen Karten. Renata frustriert: „Das Schlimmste sind alle Karten, Ausweis, Führerschein, Krankenversicherung und so weiter.“ Ein Albtraum für jeden. Doch ein kleines Glück im Unglück gab es: Ihr Handy und den Haustürschlüssel hatten die Diebe nicht erwischt, da sie gut verstaut waren.

Der „Let’s Dance“-Star mahnt dabei eindringlichst: „Man muss noch mehr aufpassen.“ Der Vorfall hat Renata verständlicherweise schwer mitgenommen. „Es war halt wirklich einfach ein ganz, ganz blöder, unnötiger, doofer Vorfall“, resümiert sie und berichtet von einer schlaflosen Nacht, die sie wach hielt.

Den Abend verbrachte Renata auf der Polizeistation, um den Diebstahl zu melden – ein wahrhaft unglücklicher Abschluss eines ohnehin stressigen Tages.

„Stella war nur an meiner Brust. Bin einfach froh, dass es ein neuer Tag ist und wir gleich nach Karlsruhe fahren. So was Unnötiges, als wenn man zu wenig Probleme und zu tun hätte“, ärgert sich die „Let’s Dance“-Tänzerin.