RTL lässt Bombe platzen: „Wir haben sie wieder“

Es ist nur eine einfache Werbeanzeige, die das RTL-Streamingportal RTL Plus bei Instagram schaltete. Doch für eingefleischte Fans ist sie so viel mehr. In Großaufnahme sehen wir das Gesicht. Die Augen konzentriert gen Kamera gerichtet. Es ist Nadine, die auf dem Bild zu sehen ist. Nadine wer, fragst du dich jetzt?

DIE Nadine. Nadine Erdbeerkäse. Die junge Frau aus Alsdorf bei Aachen sorgte 2011 mit ihren Ernährungstipps in der RTL ZWEI Sendung „Frauentausch“ für Furore. Eine legendäre Sendung, die laut RTL nun endlich auch bei RTL Plus abrufbar ist. „Wir haben sie wieder: Die legendärste Frauentausch-Folge aller Zeiten“, heißt es dazu ganz bescheiden vom Sender.

RTL zeigt legendäre „Frauentausch“-Folge bei RTL Plus

Doch die Formulierung verspricht nicht zu viel. So sorgte Nadine damals für unvergessliche Fernsehmomente. Mit Weisheiten wie „Bio ist für mich Abfall“, „Löwenzahn können Menschen nicht essen. Das essen nur Kaninchen“, „Für mich ist wichtig: Gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Für meine Kinder kann es auch schon mal aus der Dose sein“ oder „Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Leberwurst, das ist Salami, das ist Schinkenwurst, das ist Erdbeerkäse. Das ist deutsches Essen und das ist gesund“ amüsierte die junge Mutter eine ganze Nation.

Doch nach dem Auftritt bei „Frauentausch“ nutzte Nadine den gewonnenen Ruhm nicht etwa, sondern zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Angeblich soll Nadine heute mit ihrer Familie noch immer in NRW leben. Einen großen Auftritt gab es von der „Frauentausch“-Legende aber leider schon lange nicht mehr. Immerhin können die Fans nun via RTL Plus in alten Zeiten schwelgen.

