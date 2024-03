RTL-Aus von Peter Kloeppel hat bittere Konsequenz – jetzt folgt der nächste Abgang

Nach mehr als 30 Jahren verlässt Peter Kloeppel das Team von „RTL Aktuell“ und beendet damit seine beeindruckende Karriere als einer der bekanntesten Nachrichtensprecher Deutschlands.

Gleichzeitig beendet mit Ulrike von der Groeben ihre Moderationstätigkeit. Dieser doppelte Wechsel markiert das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von RTL. Doch die personellen Veränderungen haben auch an anderer Stelle Konsequenzen!

RTL: Peter Kloeppel hinterlässt große Lücke

Peter Kloeppel ist seit 1992 das Gesicht von „RTL Aktuell“. Nun möchte er sich künftig mehr seinem Privatleben widmen und vor allem mehr Zeit mit seiner Familie in den USA verbringen. Seine Tochter arbeitet unter dem Künstlernamen Geena Kaye als Musikerin in New York und Kloeppel freut sich auf ein Leben abseits der Kamera, wie er in einem Interview mit dem „Stern“ verriet.

Neben seiner Familie reizt ihn die Aussicht auf Anonymität in den USA. Schmerzlich vermisst wird auch Ulrike von der Groeben, deren genaue Beweggründe für ihren Abschied unbekannt sind. Auch sie war drei Jahrzehnte lang bei RTL tätig. Trotz der traurigen Nachrichten fackelte der Sender nicht lange und verkündete schnell die Nachfolger.

RTL: Roberta Bieling rückt nach

Mit dem Ausscheiden von Kloeppel und von der Groeben rückt Roberta Bieling ins Rampenlicht. Sie wird deren Nachfolge antreten und bildet mit Andreas von Thien eines der neuen Moderationsteams bei „RTL Aktuell“. Damit steht aber der nächste Abgang bevor: Die neue Position hat zur Folge, dass Bieling die Moderation der Sendung „Punkt 12“ abgeben muss!

Mehr News:

Wer dann wiederum in die Fußstapfen von Roberta Bieling tritt, wurde seitens RTL noch nicht bekannt gegeben. Sie selbst hält nicht viel von dieser Redewendung: „Ich glaube, das mit den Fußstapfen (füllen), kann man mal als allererstes beiseite packen, denn wer in andere Fußstapfen tritt, hinterlässt keine eigenen. Wir machen lieber welche“, sagt sie im RTL-Interview.